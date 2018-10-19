Dünya Bankası: Dünya nüfusunun yarısından fazlası günlük 5.50 dolarla geçinmeye çalışıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Ekim () – Dünya Bankası, dünya nüfusunun neredeyse yarısı olmak üzere, 3.4 milyar kişinin temel ihtiyaçlarını karşılamada güçlük çektiğini ve günde ortalama 5.50 dolar ile geçinmeye çalıştığını vurguladı.

Dünya Bankası’nın iki yılda bir yayınladığı Yoksulluk ve Paylaşılan Refah Raporu’na göre yoksulluk sınırını orta gelir seviyesi ve altındaki ülkelerde günlük 3.20 dolar kazanç, üst orta gelir seviyesi ve altındaki ülkelerde ise günlük 5.50 dolar kazanç belirliyor.

Dünya Bankası, günlük 1.90 dolar ile belirlenen aşırı yoksulluğu 2030 yılına kadar sonlandırmayı hedeflediğini duyururken, aşırı yoksulluk sınırında yaşayan kişi sayısının 2015 yılında dünya genelinde yüzde 10’a gerilediğini fakat aşırı yoksulluğun azalma hızının yavaşladığı uyarısında bulundu.

Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim, konuyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“Aşırı yoksulluğu 2030 yılına kadar sonlandırmak ve paylaşılan refah seviyesini arttırmak öncelikli hedeflerimiz ve bu hedeflere bağlı kalmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda da, dünya genelindeki yoksulluk düzeylerine de daha geniş bir açıdan bakabiliriz. Bu bakış açısı, yoksulluğun maalesef köklü ve yayılmış olduğunu ve insanlara yardım etmenin önemini ortaya koyuyor.”

Rapora göre, aşırı yoksulluk 1990 yılındaki yüzde 36 düzeyinden gerilemiş olsa da, 2015 yılında dünya nüfusunun yüzde 26.2’si olmak üzere 1.9 milyar kişi günlük 3.20 dolar kazanç ile geçiniyordu.

Bir ailenin su, hijyen, eğitim ve elektrik gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesinin ne ölçüde etkili olduğunu da inceleyen rapor, en çok kadın ve çocukları etkileyen yoksulluğun bir hanede ne şekilde değişiklik gösterebileceğini de inceliyor.

Rapor, en yoksul yüzde 40’lık kesimin, gözlemlenen 91 ülke arasından 70’inde oluştuğunu belirlerken, dünya genelindeki ekonomilerin yarısından fazlasında gelirlerin ortalamadan hızlı yükseldiğini ve böylece milli gelir pastasının daha fazlasını oluşturduğunu ortaya koydu. Paylaşılan refah düzeyindeki gelişmelerin yavaşladığına dikkat çekilen raporda, paylaşılan refah seviyesini belirlemede kullanılacak verilerin en zayıf olduğu bölgelerin en çok gelişmesi gereken ülkeler olduğuna dikkat çekti.

Dünya Bankası, alınan yeni önlemlerin hayatın çeşitli alanlarında ve hanenin bütün bireylerini kapsayacak şekilde, ülkeler genelinde yoksulluğu daha iyi gözlemleme imkanı vereceğinin altını çizdi.