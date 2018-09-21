DTÖ/Azevedo: Güçlü bir ticaret sistemi hepimizin çıkarına

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Eylül () - Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Roberto Azevedo Brezilya'da yaptığı bir konuşmada, ABD ve Çin arasında yükselen gerginliğe işaret ederek, "Kurallara dayanan güçlü bir ticaret sistemi hepimizin çıkarına" dedi.

Azevedo, Rio de Janeiro Eyaleti Sanayi Federasyonu tarafından düzenlenen bir etkinlikte ticaretin geleceği ile ilgili konuşmasında ticaret sisteminin sınandığı bir dönem yaşandığını söyledi ve ekledi, "Ticaret gerginlikleri yükseliyor. Yükselişin devam etmesi, istihdamı ve ülkelerin büyümesini tehdit edecek kadar büyük bir ekonomik risk oluşturuyor."

DTÖ'nün ticari gerginliklerle mücadeleye bir an önce başlaması gerektiğini söyleyen Azevedo, "DTÖ üyelerinin endişelerini doğru bir şekilde ele aldığından ve yükselen gerilimi azaltabileceğimizden emin olmalıyız" diye ekledi.