Dow Jones açılış öncesi işlemlerde yüzde 0.58 düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Şubat () – ABD’de büyük hisse senedi piyasaları Cuma günü açılış öncesi işlemlerde, ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri ve iki ülke arasındaki görüşmelerin sonuçlarından endişeli olan yatırımcılar etkisiyle düştü.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin devlet Başkanı Xi jinping ile yapacağı görüşmeyi, iki ülke arasındaki ticaret gerginliği ateşkesinin biteceği 1 Mart tarihinden önce görüşmeyi reddetmesiyle, iki ülke arasındaki görüşmelerden alınacak sonuçların akıllarda soru işaretleri uyandırması ve Başkan Trump’ın Çin ürünü telekomünikasyon ekipmanlarının kablosuz ağlarda kullanılmamasına dair bir kararname imzalayacağı haberleri piyasalarda düşüşe neden oldu.

Gelişmeler etkisiyle ABD hisse senbedi piyasalarında açılış öncesi durum şöyle;

- Dow Jones yüzde 0.58,

- Nasdaq yüzde 0.92 ve

- S&P yüzde 0.61 düştü.

