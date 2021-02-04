Döviz ve Altın Fiyatları Dibe Vurdu Kriptoparalar Yükselişe Devam Ediyor

Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte piyasalarda sert fiyat hareketleri yaşanmaya devam ediyor. Bu hafta altın ve döviz yatırımcıları kaybetmeye devam ederken, kriptopara yatırımcıları kazanan taraf oldu. Merkez Bankası tarafından uygulanan faiz kararı piyasalardan olumlu cevap almaya devam ediyor. Gün içerisinde dolar kuru 7.09 liraya kadar geriledi. Uzmanlar ise dolar kurunun 7 lirayı test edebileceğini belirtiyorlar. Bu yazımızda 5 Şubat Perşembe günü anlık Dolar, Euro, Bitcoin, Ethereum fiyatlarını ele alacağız.

4 ŞUBAT DOLAR FİYATI

28 Ocak tarihinde gerilemeye başlayan dolar kuru bugün itibariyle 7.09 liraya kadar bir geri çekilme yaşadı. Kasım ayında 8.54 seviyesine kadar yükselen dolar yeni yılda yatırımcıların en çok zarar ettiği yatırım araçlarından biri oldu. 4 Şubat Perşembe günü dolar kuru anlık olarak 7.11 TL üzerinden işlem görmektedir.

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Küresel piyasalarda altın fiyatlarında düşüş trendi devam ediyor. Altın ONS fiyatı bugün sert bir düşüşle 1811 dolar seviyesine kadar geriledi. Uzmanlar altının 1790 dolar seviyesini test edebileceğini belirtiyorlar. Buna bağlı olarak ülkemizde de altın fiyatlarında sert düşüşler yaşandı. 4 Şubar Perşembe günü altın fiyatları şu şekilde:

Gram altın: 413 TL

Çeyrek altın: 676 TL

Yarım altın: 1353 TL

Cumhuriyet altını: 2696 TL

22 ayar bilezik: 379 TL

Geçtiğimiz yılın en çok kazandıran yatırım aracı altın 2021 yılı itibariyle yatırımcısının yüzünü güldürmedi. Sert düşüşlerle birlikte fiyat 8 ay önceki değerine geriledi.

BİTCOİN YÜKSELİŞİ DEVAM EDİYOR

Kriptopara lideri Bitcoin ise yükseliş trendine devam ediyor. Pandemi sürecinde yükselişine başlayan kriptopara 42 bin dolar seviyesini test ettikten sonra 29 bin dolara kadar gerilemişti. Dalgalı fiyat hareketlerine devam ettikten sonra bugün 38.700 dolar seviyesine kadar tekrardan yükseldi. Yazımızı kaleme aldığımız anda ise 37.709 dolar seviyesi üzerinden işlem görmektedir. Bitcoin yükselişine bağlı olarak altcoinlerde de hareketlilik devam ediyor.

BTC'den sonra en çok işlem hacmine sahip olan Ethereum 1669 dolara yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Geçtiğimiz günlerde işlem hacmi olarak BTC'yi geride bırakan Ethereum, kriptopara yatırımcılarının yakından takip ettiği bir diğer para birimi. Kriptopara fiyatları pandemi sonrasında sert şekilde yükseliş trendine başlamıştı. Bu yükseliş hala devam etmektedir.