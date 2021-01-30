Doların Niyetini Profesör Açıkladı! Dolar Nereye Gidiyor Kurda Yaşanacaklar Tek Tek Sıralandı

Bu konuda 1987 de Sain Michel Fransız Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni de 1991 yılında bitiren. Ardından İstanbul Üniversitesi’nde yüksek lisans yapan ve 2002 yılında profesör unvanı alan Prof. Dr. Emre Alkin dolar ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Emre Alkin’ Önemli Açıklamalar

21 Ocak tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yapılan faiz arttırma kararına rağmen dolarda herhangi bir hareketlilik görülmedi. Dolar kurunun bu esnada 7.30 ile 7.40 bandında kısa hareketler ile dar bir aralıkta seyrettiği görüldü. Prof. Dr. Emre Alkin’e göre kurdaki son değerler yükselecek değerler olmadığı yönünde. Dolar kurunda düşüş beklentileri olur mu sorularına yanıt veren Alkin doların aşırı yükselecek bir verinin bulunmadığını ve yatırımcıların doların düşüşünden faydalanacağından dolayı çok fazla düşüş söz konusu olmayacağını belirtti. Özellikle doların düşüşü ile yatırımcıların geldiğini belirten Alkin dolardaki sakinliğin bir süre daha devam edeceğini belirtiyor.

Doların Yükselmesinin Sebebi Merkez Bankası Faiz Oranı

Geçtiğimiz yılda oldukça hareketlilik yaşanan dolar kurundaki bu hareketliliğin sebepleri dört ana başlık arasında toplanıyor. Uzmanlara göre doların hareketliliğinin sebebi dört ana başlık altında toplanıyor. Özellikle geçtiğimiz yıl Dolar ve Euro rekor tazelerken uzmanlara göre bunun en büyük sebebi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararları olarak değerlendiriliyor.

Türk Lirası tarih boyunca Amerikan Doları ve Euro karşısında en küçük seviyeye ulaşarak rekor kırdı. Özellikle Covid-19 salgınının olumsuz ekonomik etkileri ile boğuşurken bu durum Türk Lirasına düşüş olarak yansıdı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın yatırımcıların beklentilerini karşılayacak şekilde faizleri arttırmaması en büyük sebepler arasında da görülürken diğer bir sebep ise Artan dış siyasi tansiyon olarak belirtiliyor.

Dış siyasi tansiyonun artması, yaptırım söylentileri ve hem Avrupa hem de ABD ile yaşanan politik çatışmalar. Yabancı yatırımcıların ülke içerisinden yatırımlarını çekmesine ve yeni yatırımcıların güvensizlik duymasına sebep verdiğini söyleyen uzmanlar bu konuda yapıcı bir adım atılması gerektiğini belirtiyor.

Doların yükselmesinin en büyük bir diğer sebebi ise yine Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile alakalı. Merkez Bankası rezervlerinin yüzde 47 azalması yatırımcılar tarafından oldukça endişe verici olarak değerlendirildiği için ülke içerisinde bulunan yatırımlarını çekme kararı aldıklarını belirten uzmanlar acil olarak rezerv yükselme yoluna gidilmesini tavsiye ediyor.

Doların yükselmesinde en büyük bir diğer sebep ise Covid-19 salgını. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın sebebi ile birçok ülke vatandaşlarına destek amacı ile ekonomik paketler açıklamışlardır. Bunun haricinde salgının ülke ekonomileri üzerinde de oldukça kötü etkisi olmuştur. Son dönemlerde ise korono salgınının da ikinci dalga yaşanacağı sıklıkla dillendirildiği için vatandaşlar ve devletler üzerinde paniğe yol açan bir durum meydana getiriyor. Buda insanların ve devletlerin ekonomik yönden tutumlu bir davranış sergilemesine neden oluyor. Dolaşımda olan nakdin azalması da dolar üzerinde önemli ölçüde etki açmasına sebep oluyor.