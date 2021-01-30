Doların Niyetini Profesör Açıkladı! Dolar Nereye Gidiyor Kurda Yaşanacaklar Tek Tek Sıralandı

Prof. Dr. Emre Alkin dolar ile ilgili yaptığı yorumlar ile dikkat çekti. Ekonomistler tarafından merakla beklenen en önemli karar şüphesiz ki Merkez Bankası faiz kararıdır. Nihayet geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz oranları (TCMB) ile birlikte önemli açıklamalarda da bulundu. Buna göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz oranını beklenildiği üzere yüzde 17 bandında sabit tutma kararı aldı. Bu kararın yanı sıra sıkı duruş politikasını uzun bir müddet sürdüreceğini ve ilave parasal sıkılaşma yapacağını duyurdu.

Doların Niyetini Profesör Açıkladı! Dolar Nereye Gidiyor Kurda Yaşanacaklar Tek Tek Sıralandı

Bu konuda 1987 de Sain Michel Fransız Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ni de 1991 yılında bitiren. Ardından İstanbul Üniversitesi’nde yüksek lisans yapan ve 2002 yılında profesör unvanı alan Prof. Dr. Emre Alkin dolar ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Emre Alkin’ Önemli Açıklamalar

21 Ocak tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yapılan faiz arttırma kararına rağmen dolarda herhangi bir hareketlilik görülmedi. Dolar kurunun bu esnada 7.30 ile 7.40 bandında kısa hareketler ile dar bir aralıkta seyrettiği görüldü. Prof. Dr. Emre Alkin’e göre kurdaki son değerler yükselecek değerler olmadığı yönünde. Dolar kurunda düşüş beklentileri olur mu sorularına yanıt veren Alkin doların aşırı yükselecek bir verinin bulunmadığını ve yatırımcıların doların düşüşünden faydalanacağından dolayı çok fazla düşüş söz konusu olmayacağını belirtti. Özellikle doların düşüşü ile yatırımcıların geldiğini belirten Alkin dolardaki sakinliğin bir süre daha devam edeceğini belirtiyor.

Doların Yükselmesinin Sebebi Merkez Bankası Faiz Oranı

Geçtiğimiz yılda oldukça hareketlilik yaşanan dolar kurundaki bu hareketliliğin sebepleri dört ana başlık arasında toplanıyor. Uzmanlara göre doların hareketliliğinin sebebi dört ana başlık altında toplanıyor. Özellikle geçtiğimiz yıl Dolar ve Euro rekor tazelerken uzmanlara göre bunun en büyük sebebi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararları olarak değerlendiriliyor.

Türk Lirası tarih boyunca Amerikan Doları ve Euro karşısında en küçük seviyeye ulaşarak rekor kırdı. Özellikle Covid-19 salgınının olumsuz ekonomik etkileri ile boğuşurken bu durum Türk Lirasına düşüş olarak yansıdı.  Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın yatırımcıların beklentilerini karşılayacak şekilde faizleri arttırmaması en büyük sebepler arasında da görülürken diğer bir sebep ise Artan dış siyasi tansiyon olarak belirtiliyor.

Dış siyasi tansiyonun artması, yaptırım söylentileri ve hem Avrupa hem de ABD ile yaşanan politik çatışmalar. Yabancı yatırımcıların ülke içerisinden yatırımlarını çekmesine ve yeni yatırımcıların güvensizlik duymasına sebep verdiğini söyleyen uzmanlar bu konuda yapıcı bir adım atılması gerektiğini belirtiyor.

Doların yükselmesinin en büyük bir diğer sebebi ise yine Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile alakalı. Merkez Bankası rezervlerinin yüzde 47 azalması yatırımcılar tarafından oldukça endişe verici olarak değerlendirildiği için ülke içerisinde bulunan yatırımlarını çekme kararı aldıklarını belirten uzmanlar acil olarak rezerv yükselme yoluna gidilmesini tavsiye ediyor.

Doların yükselmesinde en büyük bir diğer sebep ise Covid-19 salgını. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın sebebi ile birçok ülke vatandaşlarına destek amacı ile ekonomik paketler açıklamışlardır. Bunun haricinde salgının ülke ekonomileri üzerinde de oldukça kötü etkisi olmuştur. Son dönemlerde ise korono salgınının da ikinci dalga yaşanacağı sıklıkla dillendirildiği için vatandaşlar ve devletler üzerinde paniğe yol açan bir durum meydana getiriyor. Buda insanların ve devletlerin ekonomik yönden tutumlu bir davranış sergilemesine neden oluyor. Dolaşımda olan nakdin azalması da dolar üzerinde önemli ölçüde etki açmasına sebep oluyor.

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YORUMLAR
Fatma meleklioglu
Fatma meleklioglu - 17 saat Önce

Aynı yazıları okumaktan sıkıldım geçmiş yılın yorumu başka bişey yok sıkıysa gelecek günlerin tahmini ni açıklayın yahu başkalarından kopya yı bırakın

Murat
Murat - 4 saat Önce

Hep hikaye anlatıyorlar palavra.bunlara inanmayın bugün başka yarın başka diyorlar.dolar altın faiz hepsi üretim le alakalı şefaflıkla alakalı.bir ülkenin ekonomisi úretimi iyiyse dolarda yükselmez faizde yükselmez bu kadar basit.bu ülkede o kadar cahil varki bunun farkında değil.hep yalan dolanla nereye kadar ancak salakları kandırırsınız maalesef çoğunlukta böyle yalana inanıyor.market pazar sokak ta gördüğüne inanmıyor yalan söyleyenlere inanıyor

Maraşlı
Maraşlı - 7 saat Önce

Pişirip pişirip aynı yazıları yayınlıyorsunuz şu apaçık ortada merkez bu faizle ekonomiyi kilitledi konut satışları otomobil satışları dip yaptı dışardan gelen yatırımcı yüksek faizi alıp dolarlarıyla gidecek bizim piyasada kalmayacak bir an evvel merkez faiz indirimine gitmeli yoksa ekonomide yaprak dökümü başlayacak

Sanane
Sanane - 2 saat Önce

Bunlar yazı tura profesörü. Hergün biri çıkıp beyanat verir. Hiç birine inanmayın çünkü artık memlekette profesör olmak iyice ayağa düştü maalesef

Zekai Erdem
Zekai Erdem - 8 saat Önce

Bence faiz dolardan daha riskli Türk insanı Doları takip ediyor ama faiz ekonomiye büyük bir zarar veriyor buna kimsenin gözden geçirmesi gerekenin en büyük konu budur faiz politikası acilen ele alınıp dolar kendi yolunu bulur ekonomi iyi giderse dolar düşer ekonomide sıkıntı olursa dolar çıkar ama bizim Türk ekonomisinin en büyük göstergesi faizdir teşekkür ederim

Hasan alp
Hasan alp - 7 saat Önce

Dolar düşürme sevdasıyla halkı yakiyorsunuz

Hüseyin YALÇIN
Hüseyin YALÇIN - 5 saat Önce

Bu prof.ne dedi ben anlamadım.hem faiz doları yükseltiyor.hem de merkez bankası faiz artirmiyor.nadil olacak.
Biz bu Avrupa ve Amerika'ya bakmaktan bıktık bı kendimize bakabilsek gavurun parası gavura.bizim paramız zenginliğimiz bize yeter.

Hakan Başaran
Hakan Başaran - 8 saat Önce

Kıdemli analist'in yorumları bence çok daha isabetli ve güncel.

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