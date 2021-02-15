Dolarda flaş gelişme: Aylar sonra 7 TL'nin altına geriledi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hukuk ve ekonomi alanında yapılacak reformlarla yeni bir dönemin başlayacağını duyurmuştu. Bunun üzerine TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) Başkanı Ağbal, enflasyonda yüzde 5 hedefi doğrultusunda uygulanan sıkı para politikasının sürdürüleceğini ifade etmişti. Söz konusu gelişmelerin ardından TL (Türk Lirası) değer kazanmaya başladı.

Dolar kurunda düşüş!

Koronavirüs sürecinde geçici olarak hayata geçirilen önlemlerin BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) tarafından kaldırılması ve TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) tarafından kabul edilen ortodoks politikalar sayesinde dolar kurunda düşüş başladı. Güvenilirliğin artması ve etkili bir şekilde iletişim kanallarının kullanılması sayesinde de dolar kurundaki düşüş sürdü.

7 TL'nin altında

Dolar/TL 2020 senesinin Kasım ayında 8,5832'yi görmüştü. Söz konusu sürecin ardından yapılan hamleler ve açıklamalarla beraber dolar kurunda görülen düşüş eğilimi devam etti. Dolar/TL 15 Şubat Pazartesi günü 7 TL'nin altına düştü.

Dolar/TL 15 Şubat Pazartesi gününe düşüşle başlamış oldu. 5 Ağustos 2020 tarihinden beri en büyük düşüşünü yaşayan Dolar/TL bugün saat 10.00'dan itibaren 7,0100 düzeyinde işlem görmeye başladı. Böylece önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,4 oranında azalma kaydedildi. 2020 senesinin Kasım ayından beri Dolar/TL, yüzde 18 oranında değer yitirdi.

Euro/TL'de durum ne?

Euro/TL de 15 Şubat Pazartesi günü 8,5027 düzeyinde işlem görmeye başladı. Önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,3 oranında azalma yaşandı. Sterlin/TL ise 15 Şubat Pazartesi günü 9,7290 düzeyinde işlem görmeye başladı. Önceki kapanışa göre yüzde 0,2 oranında azalma kaydedildi.

Analistler ne diyor?

Analistlere göre, TCMB (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) tarafından sürdürülen sıkı para politikası ve fiyat istikrarına verilen öncelik kapsamında yürütülen çalışmaların yanı sıra hukuk ve ekonomi alanlarında duyurulacak olan reformlar sayesinde TL (Türk Lirası) varlıklarına yönelik talep arttı. Dolar/TL'de 7,10 seviyesinin altında kalınması halinde analistler, 6,85 seviyesinin de görülebileceğini aktardı. Analistler, muhtemel yükselişlerde ise 7,30 seviyesinin direnç pozisyonunda olduğunu ifade etti. 2020 senesinin Haziran ve Temmuz aylarında Dolar/TL'nin 6,70-6,90 bandında yatay şekilde seyretmesinden sonra Ağustos ayında yükseliş eğilimine geçtiğini belirten analistler, Kasım ayına dek TL'de (Türk Lirası) yaşanan değer kaybının sürdüğünü anımsattı.

Yabancı finans kuruluşları ne diyor?

Morgan Stanley: TL'nin (Türk Lirası) tahmin edilenden daha fazla değer kazanabileceğini belirtiyor. Dolar/TL'nin 6.80 seviyesine gerileyebileceğini kaydeden Morgan Stanley, Nisan ayında enflasyonda gerileme yaşanabileceğini ifade etti.

HSBC: 2021 senesine ilişkin Dolar/TL beklentisini 7.10 TL'den 6.50 TL'ye düşürdü. TCMB'nin (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası) sıkı para politikası, yabancıların TL'ye (Türk Lirası) yönelik talep artışı, yerlilerin dolarizasyon eğiliminde görülen yavaşlama ve cari açıkta tespit edilen düşüş gerekçe gösterildi.

Citigroup: Dolar/TL'nin 7 seviyesinin altına gerileyeceğini tahmin etti. Euro/TL'de ise kısa pozisyon alındığını duyurdu.

Societe General: Dolar/TL'de 6.71 seviyesi için kısa pozisyon alınmasını önerdi. Zarar-kes düzeyi olarak 7.75'i ortaya koydu.