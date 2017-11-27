Galeriler Videolar
İstanbul 15°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
104311
ALTIN
163.835
DOLAR
3.9464
STERLİN
5.2591
EURO
4.7052
THY uçağı Kanada'ya acil iniş yapmak zorunda kaldı !
THY uçağı Kanada'ya acil iniş...
3 yaşındaki bebek donarak can verdi !
3 yaşındaki bebek donarak can...
Köyün imamını başından vurarak öldürdüler !
Köyün imamını başından vurarak öldürdüler...
Şırnak'tan acı haber geldi ! 1 asker şehit oldu
Şırnak'tan acı haber geldi !...
Giresun'da PKK'lı teröristler ile sıcak çatışma !
Giresun'da PKK'lı teröristler ile sıcak...

Dolar ne kadar oldu ? Dolar artmaya devam edecek mi ? 27 Kasım Pazartesi döviz kurları

Haftabaşı itibariyle Dolar'daki yükseliş devam ediyor.Dolar tarihinin en yüksek rekorunu kırdı.Merkez Bankası'nın tüm müdahalelerine rağmen düşürülemeyen dolar rekor kırdı.Dolar ne kadar oldu ? İşte 27 Kasım tarihiyle döviz kurları ...

27 Kasım 2017 Pazartesi 09:44
Dolar ne kadar oldu ? Dolar artmaya devam edecek mi ? 27 Kasım Pazartesi döviz kurları

Dolar yeni haftaya da yükseliş ile başladı.Tarihinin en yüksek seviyelerine çıkan Dolar yine rekor kırdı.Merkez Bankası'nın tüm müdahalelerine rağmen düşürülemeyen dolar rekor kırdı.Dolar ne kadar oldu ? İşte 27 Kasım tarihiyle döviz kurları ...

Merkez Bankası'nın gerektiğinde her türlü adımı atabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle dün dolar/TL, 3,9009 seviyesine kadar geriledi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 3,9207'den tamamladı.Haftayı bu rakamlarla kapatan dolar yeni haftaya pahalanarak girdi.Dolar daha da pahalacak mı ? 27 Kasım döviz kurları ..

27 KASIM DÖVİZ KURLARI

Dolar alış: 3,9437 TL / Dolar satış: 3,9444 TL

Euro alış: 4.7035 / Euro satış: 4.7064 TL

İngiliz Sterlini alış: 5.2410 TL / Satış: 5.2640 TL

Euro/TL 4,70 ile tarihi zirvesini yeniledi. Euro kuru, bir önceki zirvesini 22 Kasım'da 4,6772 ile görmüştü.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dolar ne kadar oldu ? 13 Kasım döviz fiyatları
Dolar ne kadar oldu ? 13 Kasım döviz fiyatları
Ünlü giyim markası 'ZARA'ya icra şoku !
Ünlü giyim markası 'ZARA'ya icra şoku !
Merkez Bankası'ndan Değişiklik Açıklaması!
Merkez Bankası'ndan Değişiklik Açıklaması!
Güneş Enerjisine Büyük İlgi
Güneş Enerjisine Büyük İlgi
Emeklilerin 2018 yılı zam oranları belli oldu !
Emeklilerin 2018 yılı zam oranları belli oldu !
Benzine ve Motorine zam geldi 30 Ekim Benzin fiyatları
Benzine ve Motorine zam geldi 30 Ekim Benzin fiyatları
Jeff Bezos yeniden dünyanın en zengini oldu !
Jeff Bezos yeniden dünyanın en zengini oldu !
Dolar ne kadar? 27 Ekim Dolar kuru 3.82 oldu Yükseliş sürecek mi
Dolar ne kadar? 27 Ekim Dolar kuru 3.82 oldu Yükseliş sürecek mi
Sürücülere kötü haber geldi ! Zam yolda ...
Sürücülere kötü haber geldi ! Zam yolda ...
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim