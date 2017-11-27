Dolar ne kadar oldu ? Dolar artmaya devam edecek mi ? 27 Kasım Pazartesi döviz kurları

Dolar yeni haftaya da yükseliş ile başladı.Tarihinin en yüksek seviyelerine çıkan Dolar yine rekor kırdı.Merkez Bankası'nın tüm müdahalelerine rağmen düşürülemeyen dolar rekor kırdı.Dolar ne kadar oldu ? İşte 27 Kasım tarihiyle döviz kurları ...

Merkez Bankası'nın gerektiğinde her türlü adımı atabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesiyle dün dolar/TL, 3,9009 seviyesine kadar geriledi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 3,9207'den tamamladı.Haftayı bu rakamlarla kapatan dolar yeni haftaya pahalanarak girdi.Dolar daha da pahalacak mı ? 27 Kasım döviz kurları ..

27 KASIM DÖVİZ KURLARI

Dolar alış: 3,9437 TL / Dolar satış: 3,9444 TL

Euro alış: 4.7035 / Euro satış: 4.7064 TL

İngiliz Sterlini alış: 5.2410 TL / Satış: 5.2640 TL

Euro/TL 4,70 ile tarihi zirvesini yeniledi. Euro kuru, bir önceki zirvesini 22 Kasım'da 4,6772 ile görmüştü.