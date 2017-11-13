Dolar ne kadar oldu ? 13 Kasım döviz fiyatları

Başbakan Binali Yıldırım ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in görüşmesinin ardından dolardaki yükselişin duracağı ve biraz daha düşeceği düşünülüyordu.Fakat beklenen olmadı ve dolar cuma günkü kapanışının ardınan bugünde kaldığı yerden devam ediyor.

Gerçekleşen görüşmelerin ardından piyasalardaki sıkıntılı durumun geçeceği ve doların düşeceği bekleniyor.

13 KASIM PAZARTESİ 2017 DÖVİZ

Dolar alış: 3,8579 TL / Dolar satış: 3,8612 TL

Euro alış: 4.4980 TL / Euro satış: 4.5022 TL

İngiliz Sterlini alış: 5.0560 TL / Satış: 5.0840 TL