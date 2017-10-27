Dolar ne kadar? 27 Ekim Dolar kuru 3.82 oldu Yükseliş sürecek mi

Özellikle Türkiye ile ABD arasında yaşanan vize gerilimi sonrası Türk Lirasının değer kaybettiği ve Dolar'ın yükselmesi devam ediyor. İlk olarak ABD'nin ardından da Türkiye'nin vizeleri askıya almasından sonra Türk Lirasının değer kaybettiği Dolar'ın ise yükselişe geçtiği görülüyor.

DOLAR'IN YÜKSELİŞİ 3.55'den 3.82'e!

Haftabaşında 3.68 seviyelerinde olan dolar, ABD ve Türkiye arasında vize hamleleri ve Merkez Bankası'nın faiz açıklamalarının ardınan 3.75 seviyelerine kadar çıktı. Dolar kuru yükselmeye devam etti.Haftanın son gününde dolar yeni bir yükseliş yaparak 3.82'ye kadar yükseldi.

İstanbul serbest piyasada ise dolar 3,8120 avro 4,4390 liradan güne başladı.