Dolar Kurunda Tarih Düşüş Devam Ediyor! Son 6 Ayın En Düşük Rakamları

Dolar kurunda yaşanan iki kur krizi sonrasında ekonomik anlamda tüm vatandaşlarımız zorlanmaya başlamıştı. Yükselen enflasyon ve dolar kuru nedeniyle de ülkemizde bir dizi önlem alınmıştı. Öte yandan ise dolar kurundaki tarih düşüş devam ediyor. Kur son 6 ayın en düşük seviyesinde. Peki bundan sonra ne olacak?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, dolar kuru ve yüksek enflasyon nedeniyle uzun zamandır sıkılaştırma politikasına devam etmekteydi. Hatta daha büyük adımlar atılmış ve ülkemizin ekonomi bakanı değişmiş ardından da Merkez Bankası’na yeni bir başkan atanmıştı.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın önderliğinde dolar kurunda da düşüşler devam ediyor. Sürdürülen sıkı para politikasının da etkisiyle dolar kuru 7,20 bandının altına da geriledi. Böyle Ağustos 2020 döneminden bu yana görülmüş en düşük seviyeye gelindi.

Merkez Bankası tarafından verilen Ortodoks politikalar ve bunun ile birlikte Başkan Ağbal’ın iletişim kanallarını açık tutması hem güveninin toplanmasına yardım etti hem de kurdaki düşüşte büyük pay oynadı.

AĞBAL’DAN SONRA DÜŞÜŞ BAŞLADI

Dolar kurundaki istikrarlı düşüş ise asıl olarak Naci Ağbal’ın sunumu üzerine başlamıştı. Ağbal’ın konuşması piyasalara güven vermiş bu sayede dolar kuru da düşüş yönünde ivme kazanmıştı. Dolar geçen haftayı ise 7,31 bandında tamamladı.

DOLAR BUGÜN 7,20'NİN ALTINDA

Dolar kuru yine yeni hafta bir düşüşle başladı. Dolar- Türk lirası kuru 7 Ağustos 2020 döneminde 7,18 bandını görmüş ve sonrasında da hızlı şekilde yükselmişti.

EURO DOLAR VE STERLİNDE SON DURUM

Döviz kurlarındaki son duruma bakıldığında ise hepsinde düşüş ilk önce göze çarpan detay. Euro- Türk lirası bandında 8,69 olurken, Sterlin- Türk lirasına 9,86 bandından işlem görmekte.

SAMİMİ POLİTİKA

Uzmanlara göre ise Naci Ağbal’ın göreve gelişinden bu yana takındığı samimi duruşu, takip etitği şeffaflık politikası ve bilgilendirici açıklamalarıyla birlikte sürdürdüğü dik duruş sayesinde enflasyonunda düşme ivmesi kazanacağına inanılıyor.

Merkez Bankası’nın güvenirliği arttıkça da Türkiye Ekonomisinin güçlüğü de artıyor. IMF tarafından da 2021 yılında ülkemiz için büyüme öngörüsü %6 olmuştu. Açıklanan bu rakamın da hem yerli yatırımcının hem de yabancı yatırımcının iştahını arttırması bekleniyor.

Türk Lirası Hızla Değer Kazanıyor

Merkez Banaksı tarafından sürdürülen sıkı politikalar sayesindeyse de uluslararası anlamda Türk lirası hızla değer kazanmaya devam ediyor. Fakat bu bağlam ileriki Türkiye- Amerika ilişkilerinden oldukça etkilenecek gibi görünüyor.

Joe Biden başkanlığında Türkiye ve Amerika’nın ilişkileri Dolar kurunu ve Türk lirasının değerini etkileyecek en önemli etkenlerden olacak.