Dolar İçin Uzmanlardan Kritik Uyarı! 2021 Yılında Dolar 6.5’ten Aşağı Düşecek

Korona Virüs Salgını dünya çapında farklı para politikalarının uygulanmasına neden olmuştur. Bu çerçevede son aylarda altın ve dolar, yatırımcılarını sevindiren haberler vermiştir. Altın ya da dolar boru olanlar ise rakamların yükselmesi yüzünden ciddi sıkıntılar yaşamışlardır. Ekonomi uzmanları gelecek hakkında yaptıkları tahminler çerçevesinde artık durumun tam tersine döneceğini duyurmuştur.

Yatırımcılar paralarını;

Altın

Dolar

Euro

Farklı döviz kurları üzerinden yapabilmektedir.

Ülkemizde altın ve dolar yatırımı yapanların sayısı diğerlerine göre daha fazladır. Ancak Türk Lirasının değer kazanması adına gerçekleştirilen çalışmalar, bu yatırımcıların planlarını olumsuz etkilemektedir. Zira son zamanlarda altın ve dolar kurlarında düşüş yaşanırken TL değer kazanmaya devam etmektedir.

Dolar Yatırımcılarına Dikkat!

2020 yılı içerisinde dolar yatırımı olanlar dalgalı ilerleyen döviz kurundan iyi şekilde istifade etmişlerdir. Zira doların TL bazındaki değeri oldukça ciddi rakamları görmüştür. Doların yükselmesinden sonra özellikle ithalat çerçevesinde temin edilen ürünlerin rakamlarında da ciddi yükselmeler yaşanmıştır. Ülke ekonomisi bu neden yüzünden ciddi zarar görmüştür. Doların yükselmesine salgının etkileri de eklenince durum içinden çıkılamaz bir hal olmuştur.

Son zamanlarda düzenlenen para politikaları;

Dolarda düşüş,

Altında düşüş,

Ülke ekonomisinde canlılık gibi hedefler bulundurmaktadır.

Belirlenen hedefler çerçevesinde dalgalı olarak devam eden döviz kurunun düzene girmeye başladığı görülmeye başlanmıştır. Uzmanlar bu neden yüzünden yatırımlarını altın, dolar ya da diğer döviz kurları üzerinden yapanlara dikkat etmeleri gerektiğini söylemektedir. Bu alanda Merkez Bankası’ndan gelecek müdahale beklentileri de eklenmiştir.

Dolardaki Düşüş Beklentisi

Günümüzde video paylaşım platformlarından sadece fenomenler yayın yapmamaktadır. Ünlü ve alanlarında uzman hale gelmiş olan ekonomistler de kendi kanallarından yayınlarını sürdürmektedir. Böyle aracılar üzerinden bilgi temin etmek daha basittir. Üstelik uzmanlar, özel kanallarında ekonomik tabirlerden ziyade halk dilini kullanmaktadır. Bu da vatandaşlarınkonusunda daha bilinçli hareket etmeleri anlamına gelmektedir.

Uzmanların ilerleyen zamanlarda dolar üzerinde düşüş beklentisi olduğunun altı çizilmektedir. Bu beklenti hemen her ekonomist tarafından dile getirilmektedir. Zira ülkemizin para politikaları da aynı yönü göstermektedir. Dolar kurunun düşmesinin olumlu olduğu gibi olumsuz etkileri de bulunmaktadır. Ancak piyasaya girecek olan ithal malların fiyatlarının düşmesinden sonra ekonomi rahatlayacaktır. Bundan ötürü olumlu yanları daha çok görülmektedir.

Dolar için uzman uyarıları sadece borcu ve yatırımı olanlar açısından önemlidir. Zira borcu olanlar biraz daha bekleyerek daha uygun fiyatlar üzerinden dolar alabilme şansını ellerinde bulundurmaktadır. Dolar yatırımı olanlara ise daha fazla beklemeden ellerinde yer alan dövizleri bozdurmaları önerilmektedir. Bu sayede kişiler maddi zarara girmekten kendilerini koruyacaklardır.

Dolar ve Altın Yatırımı Olanlara Uyarı!

Yatırımlar;

Uzun vadede,

Kısa vadede olmak üzere farklı başlıklar altında incelenmektedir.

Ekonomistler yatırımlarını uzun vadede yapmak isteyenler için hemen her dönem altını önermektedir. Son zamanlarda dolar ile birlikte altının rakamlarının düşmesi bu alanda yatırım hedefi olanlar için bir fırsattır. Altın yatırımı yapmak isteyenlerin birkaç gün içerisinde yatırımlarını gerçekleştirmeleri önerilmektedir. Hali hazırda altını bulunanlara ise ellerindeki altını tutmalıdır.

Dolar için de altında geçerli olan uyarılar yapılmaktadır. Zira bazı ekonomistler güncel kur fiyatlarının daha da düşeceği yönünde açılamalar yapmaktadır. Uzmanların bir kısmı dolar kurunun 6,5 seviyelerine geleceğini savunmaktadır. Hatta bu rakamın da altına gerileceğini düşünenler bulunmaktadır.

Dolar kurunda son rakamlar her ne olacak olursa olsun düşeceği kesindir. Bu neden yüzünden altında olduğu gibi zaman kaybetmeden dolar alarak uzun vadeli yatırım yapılması mümkündür.