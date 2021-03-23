Dolar İçin Herkesi Korkutan O Senaryo Açıklandı! O Banka Yeni Bir Kur Krizi İçin Uyardı

Türk lirasındaki düşüş gün boyu devam etti. Sadece Türk lirası değil Borsa İstanbul’da düşüşler nedeniyle ilk kez işlemlere ara verdi. İki birimde rekor değer kayıplarıyla günü kaparken o bankadan korkutan bir senaryo geldi! Banka TL olası bir kur krizi için uyardı. İşte o ayrıntılar…

AĞBAL YERİNE KAVCIOĞLU

18 Mart günü Cumhurbaşkanı Kararı ile 4,5 ay önce göreve getirilen Naci Ağbal yerine Merkez Bankası başkanlığına Şahap Kavcıoğlu atandı. Kısa süre içinde Merkez Bankası başkanın bir kez daha değişmesi ise piyasalarda şok etkisi yarattı. Naci Ağbal göreve yine Cumhurbaşkanı kararı ile getirilmiş. Acı reçete söylerimden sonra göreve gelen Ağbal ilk günden piyasalara güven vermişti. Şeffaflık ve istikrar vurgusu yapan Ağbal sürdürdüğü Ortodoks geleneksel politika ile yatırımcının güvenini arttırmıştı. Ani bir kararla Ağbal yerine Kavcıoğlu’nun atanması da piyasaları karışıklığa sürükledi.

Üstelik piyasalar tarafından görülen tek sorunda Cumhurbaşkanı Kararı ile Merkez Bankası’nın başkanın değişmiş olması değil. Kısa süre içerisin de Merkez Bankası’nın Başkanın da bu kadar sık değişmesi çok sert eleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye Merkez Bankası’nın yönetildiği iddiaları kamuoyunda yer aldı. Tüm bunlar dışında yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu görüşleri nedeniyle de eleştiri oklarına tutuldu. Kavcıoğlu, faiz arttırılmasına sıcak bakmayan bir ekonomist. Faiz artırımının enflasyonu da birlikte getirdiği görüşüne baskın olması piyasalar tarafından hoş karşılanmadı.

YENİ BİR KUR KRİZİNDEN SÖZ EDİLDİ

Merkez Bankası Başkanı Ağbal’ın görevden alınması sonrasında ise hem iç piyasa hem de dış piyasa da hareketlenmeler devam ediyor. Birçok kafadan ayrı seslerin yükseldiği bu karışık ortamda bir ateşi de ünlü Fransız bankası yaktı.

Dünyaca ünlü Fransız Banka Societe Generale karamsar bir senaryonun altını çizdi. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınmasının geri dönüşü olmayan bir yol olarak nitelendirdi. Banka, Dolar-TL içinde hiç iç açıcı tahminler paylaşmadı ve olası bir kur krizin vurguladı.

YATIRIMCILARINA NOT GÖNDERDİ

Fransız Banka Societe Generale analistlerinden Kalen müşterilerine gönderdiği notta Türkiye Merkez Bankasından da bahsetti. Kalen, Merkez Bankası’na Cumhurbaşkanı kararı ile atanan Şahap Kavcıoğlu’nun faiz indirimine gideceğini belirtti. Kalen’a göre Kavcıoğlu 15 Nisan’da gerçekleşecek olan PPK toplantısı sonrasında mart ayında alınan 200 baz puanlık kararı geri almak isteyecek. Merkez Bankası rezerv arttırmak yerine de bundan sonraki politikası mevcut rezervleri kullanarak TL istikrarını sağlamak olacak yorumlarına yer verdi.

Aynı zamanda Kalen, Kavcıoğlu’nun piyasalarla kur savaşına girmesi durumunda kaybedeceğini fe belirtti. Böyle bir durumda ise TL ciddi değer kaybına uğrayacak. Bu değer kaybının telafi edilmesi içinde yüksek ve acil faiz artışları gelecek.

“TÜRK VARLIKLARINDAKİ UZUN POZİSYONLARI BIRAKIN”

Ünlü banka analisti aynı zamanda notunda politikalarda meydana gelen ciddi değişiklik ve yaşanan ekonomik çalkantılar nedeniyle müşterilerine uzun vade de Türk varlıklarına olan yatırımlarınızı kapatın tavsiyesi sundu. Kalen’a göre Türkiye’de yakın zamanda yeni bir kur krizi meydana gelebilir.

DOLAR İÇİN 9,70 TAHMİNİ

Analist Kalen’e göre Türkiye’yi yeni bir kur krizi bekliyor. İkinci çeyrek sonuna doğru bu kur krizi daha da belirgin hale gelecek. Kalen’a göre de ise Dolar-TL bandı 9,70’e kadar yükselecek.

Olası bir yeni kur krizinde yaşanacakları dair bir öngörü belirtmeyen Kalen, müşterilerine uzun dönemli olarak TL’den çekilmelerini tavsiye verdi.