Dolar Haftaya Nasıl Başladı!

Bu sabah Cuma günkü kapanışına göre yatay bir seviyede bulunan dolar/TL’de yurtdışı gelişmelere paralel bir seyir beklenirken, borsada ise yataya yakın pozitif açılış görülebilir. BIST-100 endeksi Cuma günü yüzde 0.36 yükselişle 89,897.67 seviyesinden kapanmıştı.Türkiye piyasalarının kapanışı sonrasında yapılan açıklamada Fitch, ekonominin makro istikrarını bozucu risklerin artmasını gerekçe göstererek Türkiye’nin kredi notunu bir kademe düşürdü ve BB+’dan BB’ye indirdi. Görünümü ise “durağan”dan “negatif”e çevirdi. Böylece Türkiye’nin kredi notu yatırım yapılabilir düzeyin iki altına geldi.İntegral Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya Özer, Fitch’in daha önceki genel görünüme yönelik negatif açıklamaları ve bankaları izlemeye alması nedeniyle kararın fiyatlara yansıtılmış olduğunu ve çok yüksek bir reaksiyon görülmediğini söyleyerek, “Fitch haberinden sonra paritede daha fazla dengelenme söz konusu. Bundan sonra S&P ya da Moody’s’in not görünümünde indirim yapıp yapmayacağını izleyeceğiz. Şu anda kurda genel olarak 4.85-4.80 arasında kısa vadede bir denge çabası var. Ama geniş perspektifte 4.92’nin üzerine yerleşik seyirler olursa kurda daha yukarı yönlü hareketler beklenebilir. Kurda yumuşamanın gelmesi için ise 4.77’nin altında fiyatlanmak önemli. Yurtdışı piyasaları izleyeceğiz” dedi.

“HAFTAYA DENGELİ BAŞLADIK”

Borsa tarafında ise yurt dışına paralel seyir beklendiğini, sabah yataya yakın pozitif açılış olabileceğini söyleyen Özer, “Haftaya özellikle ticaret savaşları konusunda da biraz daha dengeli başladık, böyle devam ederse endekste yukarı tepkilerin sürmesi beklenir ama net bir alım gerçekleşmesi için 92,300 üzerine yakın vadede yerleşik seyir görmemiz gerekir, bunu görmezsek yeni hisse alımı için biraz daha beklenebilir” dedi.Yurt içinde bugün saat 10.00’da Nisan ayı işsizlik verisi, saat 11.00’de ise bütçe dengesi açıklanacak. Öte yandan Perşembe günü açıklanacak olan TCMB beklenti anketi izlenecekYurt dışında ise saat 1530’da ABD New York Fed imalat endeksi, perakende satışlar ve çekirdek perakende satışlar verileri açıklanacak. Öte yandan Fed Başkanı Jerome Powell’ın yarın TSİ 17.00’de ABD Senatosu Bankacılık Komitesi’nde yapacağı ekonomi ve para politikasının altı aylık değerlendirmesi izlenecek.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçmesiyle birlikte başlayan yeni dönemde ekonomi politikalarının nasıl şekilleneceğine ilişkin endişelerin ticaret savaşı kaynaklı küresel satış eğilimi ile bir araya gelmesiyle geçen hafta Türkiye piyasalarında kuvvetli satış baskısı gözlendi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın düşük faiz açıklamalarının ardından 4.9767 ile tarihi zirveyi test eden dolar/TL, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın enflasyonun düşürülmesi ve TCMB’nin bağımsızlığına vurgu yapan açıklamalarının ardından bir ara sert gerilese de kalıcı olamadı.Cuma günü 5.2405/5.2446 seviyesinde olan sepet bazında TL bu sabah 5.2380/5.2443, Cuma günü 5.6368/5.6422 seviyesindeki euro/TL ise 5.6521/5.6557 seviyesinde.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2018, 11:08