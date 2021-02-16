Dolar Düşüyor, Peki Otomobil Fiyatları Düşecek mi?

Türkiye’de otomobil fiyatları uzun bir süredir koronavirüs krizinin getirdiği ekstra maliyetler, kurun yükselmesi, talebin artışı ve ÖTV gibi vergiler nedeniyle yüksekti. Sıfır otomobil fiyatlarını yükselten ekonomik durum, ikinci el otomobil fiyatlarının da çok yükselmesine neden oldu. Bu nedenle 2020 yılında ikinci el otomobiller en çok kazandıran yatırımlardan biri olarak görüldü. Dolar ve Euro’nun TL karşısında hızla gerilemeye başlaması ise akıllara farklı bir soruyu getirdi, “araba fiyatları düşecek mi” sorusu, otomobil almayı düşünen herkesin aklında yer alıyor. Peki sektör temsilcileri buna ne dedi?

‘Stoktaki araçlar yüksek kurlarla alındı’

Otomotiv piyasasında uzun bir süredir sıfır araçlara talebin düşmesi, firmaların sorun yaşamamak için stoklu ilerlemesine neden oldu. Dolar kurunda gerileme olmasına karşın otomotiv şirketlerinin elinde şu anda, yüksek kurla alınmış araçlar var. Bu da, kur maliyeti yüksek olan otomobiller sorununu gündeme getirdi. Doğuş Otomotiv CEO’u Ali Bilaloğlu, konuyla ilgili olarak “Otomotiv sektörü ağırlıklı olarak euro'ya bağlı olarak hareket eden bir sektör. Paritedeki değişim ile yalnızca dolar düştüğünde bu etki direkt olarak yansımıyor. Bununla birlikte stoktaki araçların geçmiş dönem yüksek kurlarla alınmış olması indirimin hemen yansımasının da önüne geçiyor” dedi ve indirimin hemen olmayacağını söyledi.

Orta-uzun vadede fiyatlara yansıyacak

Bilaloğlu, kurdaki hareketliliğin ilk etapta stoklu araçlar yüzünden fiyatlarda indirim olarak yansımayacağını ancak uzun vadede fiyatta düşüşün olabileceğini belirterek, "Döviz kurları gerilediği anda bunu araçlarımıza indirim olarak yansıtamıyoruz. Yapabileceğimiz indirimin önünde matrah engeli var. Araçlar millileştirilirken hangi KDV oranı üzerinden girdiyse o matrah üzerinden ÖTV’nin ödenmesi gerekiyor. Bu da yüksek indirimler yapmamızın önüne geçiyor. Dövizin gerilemesi ancak orta-uzun vadede otomobil fiyatlarına yansıyacaktır diye düşünüyorum” dedi.