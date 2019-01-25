Dolar düşerken altın fiyatları yükselişte

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Ocak () – Yatırımcıların jeopolitik karışıklıklar ve küresel büyüme endişeleri nedeniyle doların düşmesiyle, altın fiyatlarında yükselişe geçti.

Küresel emtia piyasalarında Şubat vadeli altın teslimatları yüzde 0.3 değer kazanırken, Mart vadeli gümüş teslimatları yüzde 0.5 değerlendi. Emtia piyasalarındaki mevcut fiyatlarla, altın haftalık yüzde 0.1 değer kazanırken, gümüş haftalık yüzde 0.2 değer kaybetti.

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF), Çin’de görülen ekonomik yavaşlama etkisiyle 2019 yılı ekonomik büyüme öngörülerini düşürdüğünü anımsatan analist Lukman Otunuga, “Yatırımcılar ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinden haber bekleyen yatırımcıların endişeleri ile altın fiyatları yükseldi” dedi.