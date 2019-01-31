Dolar düşerken ABD devlet tahvilleri yükseliyor



Mahmut Can Emir / İstanbul, 31 Ocak () – ABD Merkez Bankası’ın (Fed) faiz oranlarını sabit tutması ardından dolar değer kaybederken, hisse senetleri ve devlet borçlanma tahvilleri değer kazandı.

ABD iki yıllık gösterge tahvilin faizi, 1.6 puanlık artışla yüzde 2.5’e, 10 yıllık gösterge tahvilin faizi 1.0 puan düşüşle, 3 Ocak tarihinden bu yana en düşük düzeyi olan, yüzde 2.672’ye geriledi.

Fed'in iki günlük Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından yapılan açıklamada, politika faizinin yüzde 2.25 ile yüzde 2.5 arasında sabit tutulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, küresel ve ticaret sorunları nedeniyle ABD ekonomisinin görünümünün belirsiz olduğu bir ortama işaret edilerek, faizde "daha fazla kademeli artışlar" söylemi yerine, "daha fazla adım atmadan önce sabırlı olunacağı" belirtildi.