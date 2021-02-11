Dolar Çakılıyor: Döviz Hesaplarında Son 10 Ayın En Sert Düşüşü!

Dünya gazetesinin haberine göre, faizlerin artırılması ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndaki üst yönetim değişiminin ardından döviz mevduatlarındaki gerileme sürüyor. 5 Şubat haftasında, Türkiye’deki toplam döviz mevduatı 2,13 milyar dolar gerileyerek 232 milyar 925 milyon dolara geriledi. Doların TL karşısında 7,02 seviyesinin altına düşmesi hem şirketlerin hem de tüzel kişilerin hesaplarında ciddi bir satışa neden oldu.

Son 10 ayın en ciddi düşüşü

Döviz mevduatında bu hafta yaşanan düşüş son dönemin en sert düşüşü olarak kaydedildi. Döviz mevduatları en son 3 Nisan 2020 haftasında 3,2 milyar dolar düşmüştü. Geçtiğimiz hafta kaydedilen düşüş bu tarihten bu yana en ciddi döviz mevduatı düşüşü oldu.

Doların TL karşısında düşmeye devam etmesi, döviz mevduatlarındaki gerilemeyi hızlandırdı. Son olarak HSBC, 2021 yılı sonu için Dolar/TL tahminini 6,5 olarak açıklamıştı. Dolardaki gerileme, altın fiyatlarında da düşüşe neden oldu. Gram altın, serbest piyasada 418 TL’den işlem görüyor.