Dolar, Altın, Borsa, Bitcoin Hepsi aynı anda yükseliyor! Peki Bu Hafta En Çok Hangisi Kazandırdı?

Genç yaşlı demeden artık birçok vatandaş parasını yastık altında saklamaktan vazgeçti. Herkes bir şekilde parasını değerlendirmek istiyor. Bunun içinse gözde yatırım araçları dolar ve altının yanına bir de kripto paralar eklendi. Peki piyasalar son durum neler?

Bu haftanın en çok kazandıranı kim oldu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları için uzmanlar tekrar çanları çalmayı başladı. Öte yandan dolar düşüyor ve kripto paralar büyük bir hacim kazanarak rekor üstüne rekor kırıyor. Borsadan da yine bu hafta birçok yatırımcı parasını ikiye katlayarak çıktı. İşte tüm detaylar haberimizde.

ALTIN FİYATLARI YİNE YÜKSELİŞTE

Korona virüs salgını süreci boyunca altın direkt olarak etkilendi. Gündem hiç düşmeyen altın fiyatları tekrardan yükselmeye başladı. Bugün kapalı çarşıdan gelen haberlere göre altının gramı tekrardan 453 liraya yükselmiş durumda.

Geçen haftanın en çok merak edilenlerinden olan altın bu haftaya yükselmeye devam ediyor. Çeyrek altın ise 742 liraya yükseldi. Altında diğer fiyatlar ise şu şekilde;

Altının ons fiyatı 1,732 dolar. Cumhuriyet altını ise 2,960 liradan alıcı bulmakta. Son olarak da yatırım altın 1,484 liradan satılıyor. Uzmanlara göre ise altın fiyatlarında yükseliş devam edecek. Dolar kurundaki düşüşle altında kısa süreli bir düşüş görülse de bu kalıcı değil. Uzmanlar altın fiyatlarının yaz geldikçe daha çok artacağına işaret ediyor.

DOLARDA DÜŞÜŞ BAŞ GÖSTERDİ

Kısa süre önce değilken Merkez Bankası Başkanı üzerinde Dolar-TL yeni zirvesini zorlamıştı. Fakat geçtiğimiz günlerde Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu tarafından bir açıklama geldi. Yeni başkan sıkı para politikasına devam edileceğini açıkladıktan sonra dolar kuruda gerilemeye başladı.

8,45 seviyesine kadar çıkan dolar kuru ise tekrardan 8,16 seviyesine indi. Yine Euro’da da benzer bir düşüş oldu. Euro-TL ise şu an da 9,61 bandından işlem görüyor. Uluslararası piyasalarda tatil olduğu içinde dolar hacminde fazla bir oynaklık birkaç gün daha olmayacak.

Uzmanlara göre ise Dolar kurunun fiyatını belirleyen önemli etken bu ayki Merkez Bankası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın reform paketi olacak.

KRİPTO PARALAR VE BİTCOİN

Bitcoin 55 bin dolar üzerinde stabil hale gelebilme mücadelesini sürdürüyor. Geçtiğimiz ayın büyük bir bölümünü 55 bin doların üzerinde seyrederek geçiren kripto para birimi Bitcoin, mart ayının son haftasında yaşadığı düzelme ile yeniden 55 bin doların üzerinde seyrediyor. Peki güncel değeri 59.280 dolar civarında olan Bitcoin 61 bin dolar üzerindeki rekorunu yeniden kırar mı?

Şu anda Bitcoin dolar endeksinin yatay bir çizgi izleyerek dalgalanmalardan uzak kalmaya ve 55 bin doların üzerinde kalma savaşı veriyor. Tabii ki tüm ihtimaller göz önünde bulundurularak sürprizlere açık olunmalı. Altcoinlerden en popüler olanların güncel değerleri ise şu şekilde;

Ethereum 2,099 dolar civarında seyrediyor.

Litecoin 212 dolar bandında işlem görüyor.

Tether 1 dolar olarak fiyatlanmış durumda.

XRP Ripple 0,632 dolar değerinde.

Uniswap 212,76 dolar olarak fiyatlanıyor.

Chainlink 31,99 dolar seviyesine yükseldi.

THETA 12,25 dolar olarak değerlenmiş durumda.

Dogecoin 0,058 dolar seviyesinde işlem görmekte.

BORSADA SON DURUM NEDİR?

Borsa İstanbul'da haftanın kazananları ise JANTSA Jant Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hissedarları oldu. Şirketin yüzde 695 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararı sonrası 29 Mart Pazartesi günü çıkışına başlayan hisse haftayı hız kesmeden 5 günün beşinde de tavan yani %9,99 oranında değer kazanımı ile tamamladı.

Hafta başında yatırım yapan hissenin yatırımcıları bile neredeyse ana paralarının yarısı kadar kazanç elde etmiş oldular. JANTSA hisse değeri hafta başlangıcında 565 Türk lirası iken haftayı 827 Türk Lirası olarak tamamladı.