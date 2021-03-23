Dolar, Altın, Bist100! 23 Mart Günü Ekonomide Yaşanan Gelişmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde bir kararname yayımlayarak Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ı görevden aldığını duyurmuştu. Haftasonu yapılan bu değişiklik piyasalar tarafından hiç hoş karşılanmadı. Öyle ki, dolar kurunu baskılamak adına uzun bir süredir yüksek faiz politikası uygulanıyordu. Naci Ağbal geçtiğimiz Perşembe günü faizleri %19 bandına çekince Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alındı. Erdoğan'ın bu hamlesi piyasalar tarafından sert tepkiyle karşılandı. Dolar kuru yeni haftaya 8,28 gibi bir fiyattan giriş yaptı. Buna bağlı olarak ülkemizde altın fiyatları da bir anda %15 oranında değer kazandı. Merkez Bankası başkan değişikliğinin etkileri ekonomi üzerinde hala etkisini sert bir şekilde gösteriyor. İşte 23 Mart Salı günü itibariyle piyasalarda yaşanan gelişmeler..

23 MART DOLAR KURU FİYATI

Geçtiğimiz haftayı 7,20 TL seviyesinde kapatan dolar kuru, haftaya 8,28 TL ile başladı. Her ne kadar tepki satışları gelse de dolar kurunun yönü yukarı yönlü görünüyor. Bugün itibariyle hafta kapanışında dolar kuru 7,88 TL üzerinden alıcı buldu. Güne 7,70 TL seviyesinde başlayan dolar, yaklaşık %3 yükseliş yaşadı.

Yaşanan gelişmeler sonrasında birçok büyük banka ve analist, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası'na müdahale ettiği sürece Türkiye'ye yatırım yapmayacaklarını ifade etti. Erdoğan'ın piyasalara müdahalesi bir günde %15 kayıba neden oldu.

23 MART ALTIN FİYATLARI

Altın ONS fiyatında düşüş devam ederken, dolar kurunun artması nedeniyle ülkemizde altın fiyatları da yükseldi. Geçtiğimiz haftayı 405 liradan kapatan gram altın, dün itibariyle 477 liraya kadar yükseldi. Bugün itibariyle 425 liraya kadar geri çekilen gram altın gün kapanışında 438 TL üzerinden işlem görmektedir. Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları ise 23 Mart Salı günü şu şekilde;

Gram altın: 438 TL

Çeyrek altın: 709 TL

Yarım altın: 1415 TL

Cumhuriyet altını: 2823 TL

Altın ONS: 1729 dolar

BİST100 SERT DÜŞTÜ

Merkez Bankası başkan değişikliği kararı borsayı da sert vurdu. Borsa İstanbul güne %6,65 kayıpla başladı. Bu kadar sert bir düşüşün ardından borsada işlemler durduruldu. Kayıplar %7'yi geçince işlemler ikinci kez tekrar durduruldu. Borsa İstanbul tarihinde bir ilk bugün yaşanmış oldu. Birgün içerisinde işlemler iki kez durduruldu. Yaşanan bu durum piyasalara olan güveni bir kez daha zedeledi.

HAZİNE 6,1 MİLYAR TL BORÇLANDI

Yapılan açıklamaya göre Hazine ve Maliye Bakanlığı 5 yıl vadeli iki tahvilde toplamda 6,1 milyar TL tutarında satış gerçekleştirdi. Borçlanma reel faizi yüzde 2,78 üzerinden gerçekleştirildi.