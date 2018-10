Doğuş Grubu: Enflasyonla mücadelede her türlü desteği vermeye hazırız

İstanbul, 8 Ekim () - Doğuş Grubu, enflasyonla mücadelenin, ekonomideki "tüm paydaşların katılımıyla başarıya ulaşacak bir mücadele" olduğunun altını çizerek, "Enflasyonla mücadelede devletimize ve halkımıza her türlü desteği vermeye hazırız" açıklaması yaptı.

Doğuş Grubu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Enflasyonla mücadele ekonomideki tüm paydaşların katılımıyla başarıya ulaşacak bir mücadeledir. Ekonomik istikrar için özel sektör ve kamunun el ele vermesi, ortak bir amaç birliği ile harekete geçmesi zorunludur.

"Bu çerçevede Doğuş Grubu olarak enflasyonla mücadelede devletimize ve halkımıza her türlü desteği vermeye hazırız.

"Tüm Doğuş Grubu şirketlerimizle birlikte, ekonomik kalkınmayı hızlandırmak, sürdürülebilir hale getirmek için atılan adımlarda ve enflasyonla mücadele için yürütülen milli dayanışma içerisinde güçlü bir biçimde yer alacağız.

"Türkiye, geçmişte bu birlik ve beraberliği göstermiş ve başarıya ulaşmıştır.

"Enflasyon da dahil olmak üzere her türlü ekonomik mücadelede devletimiz, kamu otoriteleri, iş dünyası ve sivil inisiyatiflerin birlik olması ile Türkiye ekonomisinin gerçek potansiyeline ulaşacağına inancımız tamdır."