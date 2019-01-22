Doğu Çin'de 5G “inovasyon parkı” kuruluyor

İstanbul, 22 Ocak () - Doğu Çin'in Zhejiang eyaletinin başkenti Hangzhou'da, beşinci nesil (5G) iletişim teknolojisine odaklanan bir "inovasyon parkı" kuruldu.

Çin Uluslararası Radyosu’nun haberine göre, Hangzhou Future Sci-Tech City'de bulunan park, Çin'in tamamen 5G kapsamındaki ilk parkı konumunda bulunuyor ve 5G teknolojileri araştırmaları için ortam sağlıyor.

Park ilk etabı 100 bin metrekarelik bir alanı kaplıyor. 2025 yılına kadar 5G teknoloji geliştirme ve uygulamaları alanında ünlü bir merkez olması bekleniyor.

Hangzhou Future Sci-Tech City'de Pazar günü, binden fazla kişinin katıldığı bir açılış töreni düzenlendi. Törende, toplam 11 kurum ve şirket 5G teknolojisi ile ilgili 10 anlaşma imzaladı. Anlaşmalar, dijital ekonominin geliştirilmesi ve yapay zekâ araştırma merkezleri ve akıllı araç test platformlarının inşası konusunda işbirliğini içeriyor.

Parkta yapay zekâ, artırılmış gerçeklik (AR), sanal gerçeklik (VR), drone, akıllı topluluklar ve akıllı lojistik gibi sektörlerde deneyler yapılacak.

Parkta 5G yatırımcılarına tercihli politikalar sunulacak. Aktarım hızı 4G'den çok daha hızlı olduğundan, 5G teknolojisinin yeni bir dijital ekonomik büyüme dalgası başlatması ve ağa bağlı akıllı araçlar, sanal gerçeklik ve mobil sağlık hizmetleri gibi gelişmekte olan endüstrileri güçlendirmesi bekleniyor. (Fotoğraflı)