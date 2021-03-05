Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı ittifakta çatlak sesleri! 

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Doğu Akdeniz'de hidrokarbon arama çalışmaları büyük bir rekabete neden oluyor. Doğu Akdeniz'e gelen büyük enerji firmaları, iletim projeleri ile enerji arama projelerinde kıyasıya rekabet ediyor. Levant ismi verilen alanda 3,5 trilyon metreküpe yakın doğal gaz bulunduğu tahmin ediliyor. Söz konusu alanda 1,7 milyar varillik petrol rezervinin bulunduğu öngörülüyor.

İttifak kurulmuştu

Doğu Akdeniz'in bu şekilde rezerve sahip olması ittifak kurulmasına neden oldu. Ürdün, İtalya, Kıbrıs, Yunanistan, İsrail ve Mısır'dan meydana gelen Doğu Akdeniz Gaz Forumu, Türkiye'ye karşı kurulan bir ittifak oldu. Bunun üzerine Türkiye ile Libya arasında deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin bir anlaşma imzalandı. Böylece Türkiye, münhasır ekonomik bölgesinin batıda yer alan sınırlarını çizmişti. Yunanistan ile Kıbrıs ve Mısır arasında da bu anlaşmayla bir kalkan meydana getirilmişti.

Mısır ile anlaşma mı imzalanacak?

Mısır, doğal gaz ve petrol arama-çıkarma çalışmaları için Doğu Akdeniz'de ruhsat sahalarını ilan etti. Söz konusu ülke, 18'inci ruhsat sahası ile Türk kıta sahanlığının sınırlarını dikkate aldı. Bunun üzerine Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıklamada bulundu. Mısır ile Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de en uzun sınırları olan ülkeler olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, uygun şartların oluşması durumunda Türkiye ile Mısır'ın deniz yetki alanlarını görüşerek bir anlaşmaya imza atabileceğini söyledi.

Mısır, doğal gaz ve petrol arama-çıkarma çalışmaları için Doğu Akdeniz'de 24 parsele ayırdığı alanı 18 Şubat 2021 tarihinde ihaleye çıkardı. Söz konusu ülke, Türkiye'nin kıta sahanlığını göz önünde bulundurarak 18'inci parseli belirledi. Bu durum özellikle de Yunanistan'ın tepkisi çekti.

Enerji Uzmanı Dr. Rahmi İncekara, Doğu Akdeniz'de bulunan doğal gazı AB'ye (Avrupa Birliği) götürecek boru hattı güzergâhından Kıbrıs Adası'nın bulunmasını istemeyen Mısır'ın, "söz konusu doğal gazın İsrail, Libya ve Mısır aracılığıyla Girit Adası'na götürülmesini" önerdiğini ifade etti. Dr. İncekara, bu öneriye hem Yunanistan hem de GKRY (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) tarafından tepki gösterildiğini belirterek, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile KKTC'ye (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) karşı kurulan ittifaktan çatlak sesleri gelmeye başladığını söyledi.

Türkiye ile iş birliği isteyebilirler!

Doğu Akdeniz'deki aktörlerin Türkiye'yle iş birliği yapmak isteyebileceğini kaydeden Dr. İncekara, söz konusu aktörlerin daha güvenilir ve daha az maliyete sahip olan doğal gaz boru hattı projelerine ilgi duyabileceğini ifade etti. Dr. İncekara, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın sağlanmasında önemli bir rol oynadığını ifade ederek, enerji faaliyetlerinin yanı sıra Türkiye'nin doğal gaz boru hattı projeleri ile ittifaklarda kritik bir yere sahip olacağını ekledi.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021, 09:41