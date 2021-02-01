Doğalgaza Zam Geldi! Faturalar Zamdan Nasıl Etkilenecek?

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Şubat ayı itibariyle geçerli olmak üzere doğalgaz fiyatlarına zam yapıldığını açıkladı. Vatandaşlar ise bu zamdan faturalarında etkilenip etkilenmeyeceği merak etti. BOTAŞ zamların tüm gruplar için geçerli olacağını ve 1 Şubat'tan itibaren uygulanmaya başlayacağını duyurdu.

ŞUBAT AYI DOĞALGAZ ZAMMI İLE GELDİ

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından resmi internet sitesinde yayınlanan Şubat ayı doğalgaz tarife tablosuna göre doğalgaz fiyatlarında 1 Şubat 2021 tarihi itibariyle geçerli olmak üzere yüzde 1 oranında zam yapılacak.

ZAMDAN KONUT TÜKETİCİLERİ NASIL ETKİLENECEK?

BOTAŞ, konut tüketicilerine gaz dağıtımı yapan şirketlere Ocak ayındaki fiyatının yüzde 1 fazlasına satış yapacağını açıkladı. Şubat ayından itibaren geçerli olmak üzere konutlarda 1 metreküp doğalgazın yeni fiyatı 1276 lira olarak belirlendi.

Ticarethanelere BOTAŞ tarafından uygulanan 1000 metreküp doğalgaz satış fiyatı yüzde bir artırıldı ve 1428 liraya çıktı. Organize sanayi bölgelerine yapılan doğalgaz satış fiyatı da yüzde 1 arttı ve 1420 liraya yükseldi.

Elektrik üretim santralleri de zamlı tarifeden payını aldı. Elektrik üretim santrallerine yapılan doğalgaz satışlarının fiyatı yüzde 1 arttı ve 1000 metreküp doğalgaz için belirlenen tarife 1428 lira oldu.

Havalar soğudukça an daha çok tüketilen doğalgaza gelen zam vatandaşlar tarafından hoş karşılanmadı. Şubat ayından itibaren konut, ticarethane, sanayi ve elektrik üretim santralleri abone gruplarına uygulanacak olan yüzde bir zam tepkilere yol açtı.

CHP sözcüsü olan Fail Öztrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla doğalgaz uygulanacak zammı eleştirdi. Öztrak, “Bir ülke ya ilimle ya zulümle yönetilir. Saray ittifakında ilim yok. Bildikleri tek şey zam ve zulüm. Doğal gaza yapılan zamlar otomatiğe bağlandı.” diyerek yapılan zamlara isyan etti.

OCAK AYINDA DA ZAM YAPILMIŞTI

Doğalgaz tarifelerini aylık olarak açıklayan BOTAŞ, Ocak ayında da doğalgaz tarifelerine yüzde 1 zam uygulamıştı. Şubat ayında da 2021 yılının ikinci doğalgaz zammı geldi.