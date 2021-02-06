Doğalgaz Borcu Olanlara Müjde! Faizsiz 10 Taksitle Ödeme Kolaylığı Başladı

Covid-19 salgını nedeniyle faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşlarımıza bir müjdeli haberde İGDAŞ’tan geldi. Yapılan açıklamaya göre gecikmiş fatura borcu bulunan vatandaşlarımıza herhangi bir ek ücret, faiz, masraf olmaksızın borç yapılandırma imkanı tanındı. 31 Mart 2021 tarihine kadar İGDAŞ’a başvuru yapan vatandaşlarımız bu haktan yararlanabilecekler. Üstelik maddi durumunuza bağlı olmaksızın ilgili kampanyadan tüm vatandaşlarımız yararlanabilecek. Bu yazımızda İGDAŞ fatura borcu yapılandırma işlemiyle ilgili tüm detayları ele alacağız.

DOĞALGAZ FATURA BORÇLARI YAPILANDIRILIYOR

İGDAŞ tarafından düzenlenen yeni kampanyayla ilgili müjdeyi Genel Müdür Mithat Bülent Özmen verdi. Özmen yeni kampanyayla birlikte faturalarını ödemekte güçlük çeken bireysel ve ticari işletmelere destek olmayı hedeflediklerini belirtti. Yeni kampanyayla vatandaşlarımızın borç yükünü hafifletmeyi amaçladıkları belirtildi.

İstanbul genelinde 7 gün 24 saat kaliteli hizmet sunmaya çalıştıklarını ifade eden Özmen tüm vatandaşlarımızı yeni kampanyadan yararlanmaya davet etti.

FAİZSİZ 10 TAKSİT YAPILACAK

Birikmiş doğalgaz borçlarının yeniden yapılandırılması için aranan tek şart başvuru yapacak kişinin 25 Aralık 2020 tarihinden önce ödenmemiş en az iki adet faturaya sahip olması ve bu faturaların yasal takibe düşmemiş olması. Sizinde yasal takibe düşmemiş en az iki adet doğalgaz faturanız varsa yeni kampanyadan faydalanabilirsiniz.

Borçlarını yeniden yapılandıran vatandaşlarımız kredi kartıyla ödeme yapmak isterlerse 10 taksite kadar herhangi bir ilave ücret ödemeden doğalgaz borçlarını yeniden yapılandırabilirler. Birikmiş borçlarını nakit olarak ödemek isteyen vatandaşlarımıza ise 4 taksit seçeneği sunulmaktadır. Her iki ödeme seçeneğinde de yapılandırma işlemi için herhangi bir faiz veya ek ücret uygulanmaz.

İGDAŞ tarafından düzenlenen yeni kampanyayla pandemi sürecinde faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşlarımız rahat bir nefes alabilecekler. Kampanyadan faydalanmak isteyenler ise 31 Mart tarihine kadar en yakın İGDAŞ şubesine veya online platform üzerinden başvuru yapmak zorundadır.

EKREM İMAMOĞLU’NA TEŞEKKÜR MESAJLARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı olarak görev yapan İGDAŞ yeni kampanyasıyla sosyal medyada takdir topladı. Kampanya sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na vatandaşlar tarafından binlerce teşekkür mesajı gönderildi.

ASKIDA FATURA DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Askıda Fatura hizmeti de büyüyerek devam ediyor. Geçmiş dönemde sadece fatura borçlarının ödenmesi üzerine kurulan sistem artık Aile Destek Paketi, Anne Bebek Desteği, Eğitim Desteği gibi çeşitli alanlarda ihtiyaç sahibi kişilere yardımcı olmaktadır.

Paylaşılan verilere göre bugüne kadar Askıda Fatura üzerinden toplam 201.889 adet fatura ödendi. Ödenen faturaların maddi değeri ise 27 milyon 714 bin 27 lira olarak açıklandı.

Askıda faturaya ek olarak İGDAŞ tarafından yeni düzenlenen doğalgaz fatura borcu yapılandırma işlemleri vatandaşlarımıza rahat bir nefes aldıracak. Yeni kampanyayla birlikte vatandaşlarımız birikmiş doğalgaz borçlarını 10 taksite kadar faizsiz şekilde yeniden yapılandırabilecekler.