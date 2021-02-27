Doğal gaz tarifeleri açıklanacak! Zam gelecek mi?

Habertürk'te yer alan habere göre, doğal gaza Mart ayında zam gelebilir.

Türkiye'nin senede 45-50 milyar metreküp doğal gaz tükettiği biliniyor. Söz konusu ülkede doğal gaz gereksiniminin neredeyse tümü ithalat ile gideriliyor. Azerbaycan, İran ve Rusya'dan boru hatları vasıtasıyla doğal gaz alan Türkiye, gereksiniminin bir kısmını da LNG ithalatı ile gideriyor. Doğal gaz fiyatı, 3'er aylık dönemler halinde Azerbaycan, İran ve Rusya ile imzalanan anlaşma doğrultusunda petrol ve türevlerinde yaşanan hareketliliğe göre değerlendiriliyor. Petrol ve türevlerinin fiyatının azalması durumunda 6-9 aylık bir süreçte doğal faz fiyatları da düşüyor.

Petrol fiyatları artıyor

Koronavirüsle beraber petrol fiyatları büyük oranda azalmıştı. Dünya genelinde 2020 senesinin ikinci yarısında normalleşmenin başlamasıyla birlikte petrol fiyatları yeniden artmaya başladı. Brent petrolün fiyatının 66 dolara kadar yükseldiği görüldü. Bu durumun doğal gaz fiyatlarına da yansıdığı fark edildi. Rusya'dan ithal edilen her 1.000 metreküp doğal gazın fiyatı 170-175 dolar seviyesinde oluyor. Söz konusu miktarın, 1 Nisan 2021 tarihinde 195-200 dolara kadar yükselmesi bekleniyor.

2021 senesinin Ocak ve Şubat aylarında BOTAŞ tarafından doğal gaza yüzde 1'lik bir zam uygulandı. 1 Mart 2021 tarihinden itibaren uygulanacak olan doğal gaz tarifelerinin de 28 Şubat Pazar günü duyurulacağı tahmin ediliyor. Doğal gaza Mart ayında ufak bir zam getirilebileceği ifade ediliyor.

Doğal gaz ithalat fiyatlarının 1 Nisan 2021 tarihinde artış göstereceğine dikkat çeken kaynaklar, petrolde yaşanan yükselişle beraber ortalama gaz ithalat maliyetinde 20-25 dolarlık bir artış görüleceğini bildirdi. Kaynaklar, döviz kurlarında da yukarı yönlü bir eğilimin gerçekleştiğine dikkat çekerek, yüzde bir zamlarla meydana gelen mali yükün bir kısmının fiyatları etkileyeceğini söyledi. Bu yüzden Mart ayında doğal gaza zam uygulanması bekleniyor.

Şu anda tarifeler nasıl?

2021 senesinin Şubat ayında yüzde bir zam yapılmıştı. Söz konusu zammın ardından konut için doğal gaz fiyatı 1.276 TL'ye yükseldi. Ticarethaneler için doğal gaz fiyatı 1.428 TL oldu. Organize sanayi bölgeleri için doğal gaz fiyatı 1.420 TL'ye yükseldi. Sanayi ve elektrik santralları için doğal gaz fiyatı da 1.428 TL oldu.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021, 14:07