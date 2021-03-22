Diyarbakır Belediyesi’nden İşçi Maaşlarına En Az %47 Zam

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Disk Genel İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Toplu sözleşme personellerin sosyal haklarına %200, almış oldukları maaşları da %47'ye yakın oranda zam yapıldı.

Toplu iş sözleşmesi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sezai Kongre Merkezi'nde düzenlendi. İmza törenine Diyarbakır valisi ve Disk Genel İş Sendikası Genel Başkanı, işveren temsilcileri ve aynı zamanda çok sayıda işçi katılım gösterdi.

Açılış konuşmasını yapan Diyarbakır valisi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş bünyesinde bulunan 3272 işçiyi ilgilendiren imza töreni için toplandıklarını vurguladı. Diyarbakır valisi Münir Karaloğlu, ‘’ Diyarbakır kadim bir şehirdir Diyarbakır mübarek bir şehir peygamberler sahabeler maneviyatı yüksek bir şehir Allah'a hamdolsun ki böyle güzel bir şehre ve bu güzel şehrin güzel insanları hep birlikte bize hizmet etme fırsatı verdi’’ açıklamasını yaptı.

Karaloğlu, belediyeciliğin en çok sevdiği yanının insanlara hizmet etmek olduğunu ve bunun büyük bir şeref olduğunu dile getirdi. Toplu iş sözleşmesi denildiği zaman sosyal haklar kısmı var bir de yemeğe ücret kısmı var. Sendikalar her zaman sosyal haklarını ve yevmiye kısmı kadar önemser ve önemlidir gerçekten. İşte biz bu toplu iş sözleşmesine sosyal hakları da ciddi anlamda düzelttiklerini ve yevmiyeleri enflasyon +1 puan verdiklerini ve yüzde 15,60 zam yaparak en düşük maaş alan işçi maaşına %47 zam yaptıklarını dile getirdi. Böylece belediyede en düşük ücret ile çalışan işçinin maaşına yüzde 47 oranında zam yapıldığını duyuruldu.

Karaloğlu'nun konuşmasından sonra Disk Genel-İş Sendikası Genel Başkanı kısa bir konuşma yaparak Vali Karaloğlu'na teşekkürlerini iletti. Ardından işçiler oldukça önemli olan sosyal haklarını barındıran ve aynı zamanda maaşlarını arttıracak olan toplu iş sözleşmesine imza atıldı.

Toplantı taraflara toplu bir şekilde fotoğraf çekmesi ile son buldu.