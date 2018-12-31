Dış ticaret açığı Kasım’da yüzde 89.8 azaldı.

İstanbul, 31 Aralık () – Dış ticaret açığı Kasım ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 89.8 azalarak 651 milyon dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; Kasım ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.4 artarak 15 milyar 529 milyon dolara çıkarken, ithalat yüzde 21.3 azalarak 16 milyar 180 milyon dolara geriledi.