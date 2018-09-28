Dış ticaret açığı Ağustos'ta yüzde 59 daraldı

İstanbul, 28 Eylül () - Döviz kurlarının sert yükseldiği Ağustos ayında dış ticaret açığı yüzde 59 daralarak 2 milyar 422 milyon dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Ağustos ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 6.5 azalarak 12 milyar 383 milyon dolara, ithalat da yüzde 22.7 azalarak 14 milyar 805 milyon dolara geriledi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı da yıllık bazda yüzde 69.1'den, yüzde 83.6'ya yükseldi.