Dış ticaret açığı 2018'de yüzde 28.4 düşüşle 55 milyar dolar

İstanbul, 31 Ocak () – Dış ticaret açığı 2018 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 28.4 düşüşle, 76.8 milyar dolardan, 55.0 milyar dolara geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliği ile oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre, 2018 yılında ihracat yüzde 7.0 artışla 168 milyar dolara yükselirken, ithalat yüzde 4.6 düşüşle 223 milyar dolara geriledi.

Buna göre, aylık dış ticaret açığı Aralık'ta, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71.1 azalarak 674 milyon dolara geriledi.

İhracat, 2018 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.2 artarak 13 milyar 879 milyon dolara yükselirken, aynı dönemde ithalat yüzde 28.3 azalarak 16 milyar 553 milyon dolar oldu.