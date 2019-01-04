Dış ticaret açığı 2018'de yüzde 28.4 azalışla 55 milyar dolar

İstanbul, 4 Ocak () - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2018 yılında ihracat yüzde 7.1 artarken, ithalatın yüzde 4.6 düştüğünü ve dış ticaret açığının yüzde 28.4 azalışla 55 milyar dolara indiğini vurguladı ve "2019'da ihracatın milli gelir içindeki payının yükselmesini bekliyoruz" dedi.

Pekcan, 2018 yılı ihracat değerlendirme toplantısında, "İthalatta ve ihracatta ekonomideki dengelenmenin olumlu etkisini gördük, 2019'da bunu devam etmesini öngörüyoruz. Dış ticaret açığımızın yüzde 78'ini oluşturan dört odak ülkeye yönelik özel pazara giriş stratejimizi belirledik; Çin, Hindistan, Meksika, Rusya" diye ekledi.

Bakanı Pekcan'ın verdiği bilgilere göre;

- Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) 66 milyar dolar olacağı tahmin edilen dış ticaret açığı yüzde 28.4 azalışla 55 milyar dolara geriledi.

- YEP'te 170 milyar dolar olacağı tahmin edilen ihracat yüzde 7.1 artışla 168.1 milyar dolara çıktı.

- YEP'te 236 milyar dolar olacağı tahmin edilen ithalat yüzde 4.6 azalışla 223.1 milyar dolara düştü.

- Dış ticaret hacmi yüzde 0.1 artışla 391.2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

- İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018'de 8.2 puan artışla yüzde 75.3'e yükseldi

- Aralık'ta en çok ithal edilen fasıl 3.95 milyar dolar ile mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler oldu, bu fasılda 2018 yılında 43 milyar dolarlık ithalat yapıldı.

- Aralık'ta en çok ihraç edilen fasıl 2.16 milyar dolar ile motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları oldu, bu fasılda 2018'de 26.76 milyar dolarlık ihracat yapıldı.

- Aralık'ta en fazla ihracat yapılan ülke 1.22 milyar dolar ile Almanya olurken, bu ülkeyi 895 milyon dolar ile İngiltere ve 740 milyon dolar ile İtalya izledi.

- Aralık'ta en fazla ithalat yapılan ülke 1.81 milyar dolar ile Rusya olurken, bu ülkeyi 1.72 milyar dolar ile Almanya ve 1.29 milyar dolar ile Çin izledi.