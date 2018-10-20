'Dijital, turizmin en büyük destekçisi'

BURSA Halkla İlişkiler Derneği (BHİD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sönmezay, dijitaldeki gelişmelerin turizmin en büyük dostu ve destekçisi olduğunu ifade ederek, "Seyahatçilerin yüzde 75'i seyahatlerini planlarken internetten bilgi edindiklerini söylemektedirler" dedi.

Network Fuarcılık ile Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nce Bursa Valiliği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve turizme yönelik sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla düzenlenen '3'üncü Bursa Turizm Zirvesi'nin üçüncü gününde, 'Turizmde Dijital Pazarlama', 'Sağlık Turizmi', 'Gastronomi Turizmi', 'Turizmde Yeni Rotalar' konularında paneller düzenlendi. BHİD'nin önceki dönem Başkanı Serdar Ömeroğulları moderatörlüğünde yapılan 'Turizmde Dijital Pazarlama' paneline; BHİD Başkanı Mustafa Sönmezay, Marka Mühendisi Ömürden Sezgin ve Dijital Pazarlama Uzmanı Bahadır Mısır konuşmacı olarak katıldı.

'İNTERNET, SEYAHAT ARAŞTIRMASINDA AÇIK ARA ÖNDE'

BHİD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sönmezay panelde yaptığı konuşmada, dijitaldeki gelişmelerin turizmin en büyük dostu ve destekçisi olduğunu belirtti. Sönmezay, "Marka şehir kavramında bütünsel dijital kullanımı çok önemli. Dünya Seyahat Trendleri 2016 raporuna göre seyahat araştırması konusunda internet, uzak ara en önemli başvuru kaynağıdır. Uluslararası turistlerin yüzde 70'i aktif olarak sosyal medyayı kullanmaktadır. Bu durum uluslararası turizm pastasının dağılımına etki eden önemli faktör haline gelmiştir. Seyahatçilerin yüzde 75'i seyahatlerini planlarken internetten bilgi edindiklerini söylemektedirler" dedi.

BURSA POTANSİYELİ OLAN BİR KENT

Markaların insanlar gibi olduğuna vurgu yapan Ömürden Sezgin ise "Dijitalde markalar çok kişiselleşti. Kentlerin de markalar gibi bir kimliği bulunur. Sert marka, uzman marka, sempatik marka, sofistike marka vardır. Marka olmak, reklam yapmak değil sadece, marka olmak konuyu doğru bir stratejiyle nasıl anlatacağınız önemlidir. Kent markalaşması topyekûn bir harekettir. Bursa da bu anlamda potansiyeli olan bir şehir" diye konuştu.

Dijital Pazarlama Uzmanı Bahadır Mısır da turizmde 'Influencer Marketing' konusuna dair görüşlerini aktardı. Mısır, şunları söyledi:

"Influencer Marketing; Youtube, Facebook, Twitter, Periscope, Instagram gibi sosyal medya kanallarında yüksek takipçi sayılarına sahip kişilerin içerik yoluyla bir ürün ya da marka hakkında deneyimlerini takipçilerine aktarmasıdır. Turizmde gelecek Influencer Marketing'de. Influencer Marketing'de içerik her şeydir."

1'inci Bursa Turizm Fuarı ve 3'üncü Bursa Turizm Zirvesi, yarın fuar alanında düzenlenecek ikili iş görüşmeleri ve Yöresel Bursa Yemekleri Tanıtımı ile sona erecek.



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