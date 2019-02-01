Dijital platform TheADX: Seçimler için “yapay zeka teknolojisi”

İstanbul, 1 Şubat () – Dijital hizmet ajansı Digital Exchange, yapay zeka teknolojisi ile geliştirilen dijital pazarlama platformu TheADX’i ekonomi ve siyasetin kullanımına sundu.

Digital Exchange'den yapılan açıklamada, "Türkiye’nin alanında ilk ve tek örneği olan TheADX Digital Platformu, ürün ve hizmet kampanyalarının yanı sıra, seçim çalışmalarında alternatif bir propaganda platformu sunuyor. Aynı zamanda Programatik Reklam Satınalma Platformu da olan TheADX, mikro hedefleme iş modeli ile çalışıyor" denildi ve şu bilgiler verildi:

"TheADX Platformu, ürün ile müşteriyi, aday ile seçmeni aynı platformda buluşturuyor. Türkiye 31 Mart yerel seçimlerine katılacak belediye başkan adayları, söz konusu yeni dijital platform üzerinden ülke, bölge, ilçe, kent, hatta mahalleye odaklı kampanyalar düzenleyebilecek.

"Platform, lokasyon hedefleme seçeneği ile adayların doğru hedef kitlelerine ulaşmasına ve onlarla iletişim kurmalarına olanak sağlıyor.

"Hedef kitleleri çeşitli dallarla ayıran ve her bir kitleye özel kampanya imkanı sunan platform, yeniden hedefleme seçeneği sayesinde de adayların, kendilerini ve partilerini seçmenlerine sürekli hatırlatma imkanı sağlıyor."

Aday tanıtımlarında geleneksel yöntemlerin yerine, dijital iletişim platformlarının aktif kullanıldığı yeni bir dönemin başladığını belirten Digital Exchange CEO’su Emrah Pamuk, şunları söyledi:

"Çevreci yerel seçim kampanyalarıyla birlikte, Türkiye siyaseti 31 Mart yerel seçim döneminde, dijital propagandaya tanıklık edecek. Belediye seçimlerinde dijital medya aktif olarak kullanılacak. Dijital reklam platformlarının sunduğu imkanlar ve yeni araçlarla geliştirilen Programatik Reklam Satınalma teknolojisi, dijital pazarlama çalışmalarında yeni bir dönemi başlatıyor."

Türkiye’de yaşayanların bir gün içinde ortalama yedi saatini aktif olarak internette geçirdiğini ve toplam nüfusun yüzde 67‘sine karşılık gelen 54 milyonun internet kullanıcısı olduğuna dikkat çeken Pamuk, kitlesine ulaşmak isteyen siyasilerin, dijital teknolojileri kullanarak sağlayacakları verimliliğin önemini vurguladı ve ekledi:

"Tüm pazarlama eylemleri birbirini bütünlemeli. Fiziksel bir aktiviteye dijital destek olurken, fiziksel aktivitede seçmenler sosyal medyaya yönlendirilerek güç paylaşımı yapılmalıdır. Bütçelemede de esneklik payı bırakılmalı, en önemlisi ölçülemeyen yatırımlardan kaçınılmalıdır. Dönüşüm getirmeyen, ilgi çekmeyen tüm dijital kampanyalar iptal edilerek, verimli olanlara yatırım artırılmalıdır."