Dijital Borsa Koineks’te EOS İşlemleri Başladı

İSTANBUL, () - Türkiye’nin en çok kriptopara listeleyen dijital borsası Koineks, dünyanın 4. büyük kripto parası EOS’u da işlem gören varlıklar listesine ekledi.

Hız ve ölçeklenebilme alanlarında iddialı olan EOS, 2.17 milyar dolar piyasa değeri ile Bitcoin, Ripple ve Ethereum’un arkasından geliyor. Merkezi olmayan uygulamaların daha verimli bir şekilde oluşturulmasına olanak sağlamayı amaçlayan EOS, bir platform olarak tasarlandı. Platform üzerinde geliştirilecek merkezsiz uygulamalar; hesaplar, kimlik doğrulama, veritabanları, asenkron iletişim ve uygulama programlama gibi birçok imkandan faydalanabiliyor.

Koineks CEO’su Faruk Fatih Özer, yeni kriptoparalar listelemeye devam edeceklerini belirtti. Özer, “Kullanıcılarının ihtiyaç ve isteklerine hassasiyetle cevap verme, kendilerine yeni fırsatlar yaratarak kriptopara piyasalarında rahatça pozisyon almalarını sağlama sorumluluğumuzun bilinci ile çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Bu doğrultuda dolara bağlı sabit bir kripto para olan Tether’de (USDT), Türk Lirası (TL) ile yapılan işlemlerde komisyonları da kaldırdıklarını kaydeden Özer, ilerleyen günlerde komisyon oranlarıyla ilgili olarak yeni gelişmeler olabileceğini ifade etti.

Aralık 2018’de City’s Nişantaşı Alışveriş Merkezi’nde hizmete sundukları Türkiye’nin ilk ve tek Bitcoin ATM’sinde gördükleri ilgiden memnun olduklarını söyleyen Özer, İstanbul’un farklı lokasyonları ve diğer şehirlerden de Bitcoin ATM’si için talepler olduğu aktardı. Özer, “2019’da Bitcoin ATM’lerimizin sayısının artacağını düşünüyoruz” diye konuştu.