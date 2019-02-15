Dicle Elektrik yöneticileri Çınarlı muhtarlarla buluştu

DİCLE Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, Diyarbakır’ın Çınar İlçesi'nde 70 kadar muhtar ile bir araya gelerek enerji konusundaki talep ve beklentilerini dinledi.

İlçe Müftülüğüne ait salonda gerçekleştirilen toplantıya Çınar Kaymakamı Selami Kaya, Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, Çınar Yöneticisi Abdurrahim Güler, resmi kurumların müdürleri ile merkez ve kırsaldan 70 kadar mahalle muhtarı katıldı. Toplantıda söz alan muhtarlardan bazıları güç artışı, bazıları ise bakım onarım ve aydınlatma taleplerini ilettiler.

3.5 MİLYON LİRALIK YATIRIM YAPILDI

Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, Çınar’da bu güne kadar yaptıkları çalışmalardan söz ederek, sadece sulama abonelerine dönük 3.5 milyon liralık yatırım gerçekleştirildiğini açıkladı. Karagüzel, önümüzdeki sulama sezonu öncesinde ise yaklaşık 1.5 milyon liraya mal olacak 13 kilometrelik yeni bir enerji hattının ihale edileceğini, ayrıca ilçedeki enerji şebekesinin yeraltına alınması için çalışma başlatılacağını açıkladı. Genel Müdür Murat Karagüzel ayrıca, ilçede neredeyse hiç soba yanmadığına dikkat çekerek, arz talep dengesini bozan elektrikle ısınmadan vazgeçilmesi çağrısında bulunurken kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji vermek için Çınar’ın da yıl sonuna kadar 3K projesine dahil edileceğini söyledi.

'AŞIRI TÜKETİMDEN VAZGEÇİN’ ÇAĞRISI

İl Müdürü Uğur Yaka ise 12 bin abonesi bulunan Çınar ilçesinde 2018’de 461 milyon kWh elektrik tüketildiğine dikkat çekerek, bu tüketimin çok fazla olduğunu ifade etti. İl Müdürü Yaka, israf ve usulsüz kullanıma dayalı aşırı tüketimden vazgeçilmesi çağrısında bulunurken ise, ilçedeki trafolara kurulu güçlerinin çok üzerinde yük bindiğini kaydetti.