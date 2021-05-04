Devletten Geri Ödemesiz 31 Bin TL Hibe Desteği! Herkes Başvuru Yapabilir

Yaz aylarının gelişiyle birlikte ev almak isteyen vatandaşlarımız için müjde haber geldi! Yeterli finansman desteği olmayanlar, kredi çekmek istemeyenler ya da kiralardan bıkan her vatandaşımıza devletten hibe desteği yapılacak! İşte o müjde haberimizde.

Salgın döneminde vatandaşlarımız için bir destek daha açıklandı. Devlet ilk defa ev alacak vatandaşlarımıza desteklemeye devam ediyor. Verilecek bu hibelerle birlikte vatandaşlarımız bütçelerini yormadan çok daha kolay koşullarla ev alabilecek!

EV ALACAKLARA DEVLETTEN HİBE DESTEĞİ

Konut maliyetleri yükselmeye devam ediyor. Hem konut hem de kira maliyetleri yükselince de vatandaşlarımız mağdur duruma düştüler. Fakat vatandaşların beklediği destek devletten geldi. İlk konutunu alacak vatandaşlara devletten hibe desteği açıklandı. Vatandaşlarımız bu birikim hesabıyla kolayca, çok geç olmadan devlet destekli evlerine sahip olabilirler.

BİRİKİM HESABIYLA KOLAYCA PARA BİRİKTİRİN

Devletin destekleri vatandaşlarımıza her konuda devam ediyor. Konut sahibi olmak için vatandaşlarımız bankalar da birikim hesabı açabilirler. Yaptıkları birikim sonucunda vatandaşlarımıza bir de hibe desteği ekleniyor. Böylece devlet katkısı ile vatandaşlarımız ev almak için birikim elde etmiş oluyor.

HESAPTAN PARA ÇEKME HAKKI BULUNUYOR

Vatandaşlarımız birikim hesabı adı altında sadece bir hesap açabilirler. Vade boyunca da birikim hesabı farklı bir bankaya taşınamaz. Her yıl hesaba yatırılacak asgari ödeme tutarı ise yıl başlarında tekrar hesaplanacak.

Ayrıca vatandaşlarımız hesaplarından para çekme hakkına da sahipler. Asgari ödeme tutarının dışında kalan tutar çekilebilecek. Bir dönem içerisinde ise vatandaşların en fazla hesaptan iki defa para çekme hakları bulunuyor. Eğer vatandaşlarımız banka tarafından verilen koşulları ihlal ederse vade sonunda bakanlık desteği alamayacak.

EKSİK TUTAR DESTEĞİ YAPILACAK

Eğer halihazırda vatandaşların banka hesabı varsa bankalar birliği tarafından hesap sahibine eksik tutarlarını tamamlaması talep edilecek.

KONUT HESABINA NE KADAR ÖDEME YAPILIR?

Konut Hesabı Açılışından sonra vatandaşlar en az 250 lira en çok ise aylık 2500 lira ödeme yapabilirler. Bir kereye mahsus olmak üzere hesap sahipleri hesap üst sınırında fazla bir tutar yatırma hakkına sahipler. Fakat bu miktar 30 bin liradan fazla da olamaz.

KATKI PAYI VATANDAŞIN HESABINA NE ZAMAN YATIRILIR?

Vatandaşların hesaplarına katkı payı konut satın aldıkları tarihten itibaren 6 ay içerisinde müracaatları doğrultusunda yatırılır. Bankalar tarafından gönderilen belgeler de 10 gün içerisinde incelenir ve vatandaşların hesaplarına katkı payı yaratılır.

DEVLET DESTEKLERİ 2021 ÖDEMELERİ NE KADAR?

Her yıl enflasyon nedeniyle vatandaşlarımıza verilen destek tutarı da artmakta. Buna göre en az 36 en fazla da 47 ay birikim yapan vatandaşlara birikimlerinin %15’i oranında yani en fazla 26 bin 995 lira deste ödemesi yapılıyor.

En az 48 en çok ise 59 ay birikim yapan vatandaşlara da birikimlerinin %18’i oranında destek yapılıyor. Bu da 29 bin 72 lira etmekte. 60 ay ve üzeri birikim yapan vatandaşlara %20 oranında destek veriliyor bu da en fazla 31 bin lira etmekte.

DEVLET HİBESİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI

Türk vatandaşı olmak

İlk defa konut sahibi oluyor olmak

En az 3 yıl boyuna birikim yapmak

Başvurduğu konut dışında kendi adına taşınmaz mal edinmemiş olma

Konut edinim tarihine müteakip altı ay içerisinde gerekli belgeler ile konut hesabının olduğu bankaya başvurmak gerekmekte