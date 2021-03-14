Devletten 3 Milyon 861 Bin Kişiyi müjdeli haber En Az 1.168 Lira Ödeme Alabilirsiniz

Koronavirüs salgını yayılmaya başlandığından beri işsizlik rakamlarında büyük bir artış gözlemlendi. Son zamanlarda önlemlerin gevşetilmesi ile birlikte bu rakamlar kısmen azalsa da önceki senelerle kıyaslandığında halkın büyük bir çoğunluğu işsiz. Bu durum TÜİK tarafından açıklanan işsizlik verileriyle de açıkça görülüyor.

2021 yılı Ocak ayı TÜİK işsizlik rakamlarına baktığımızda da işsizlik oranının bu ay 0,4 puan azaldığını ve yüzde 12,2 olarak kaydedildiğini gözlemliyoruz. Ocak ayında, Türkiye’de yaşayan 15 yaş ve üstü kişilerdeki işsizlik sayısının 2020 Aralık ayına göre 1000 kişi azaldığı ortaya çıktı.

15-24 yaş grubunun dahil olduğu genç nüfusta işsizlik oranı, söz konusu dönemde 2020 Aralık ayına göre 0,7 puan azaldı ve yüzde 24,7 oldu. Genç nüfusun istihdam oranı is 0,5 puan arttı ve yüzde 30,1 olarak kaydedildi. Bu yaş grubunun işgücüne katılma oranı da Aralık 2020’ye kıyasla 0,2 puan artış gösterdi ve yüzde 39,9 oldu. Ocak ayında, istihdam edilen kişi sayısı önceki aya kıyasla 822 bin kişi artış gösterdi ve 27 milyon 706 bin kişi oldu. Ancak hala 3 milyon 861 bin kişinin işi yok.

Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olan işsizlik, koronavirüs salgını ile tırmanışa geçti. Hükümet bu durumun önüne geçmek için işten çıkarma yasağı koysa da vatandaşların işsiz kalmamasına engel olamadı. Ancak bu kişilere bir nebze destek olmak amacıyla; gerekli koşulları sağlamaları durumunda, işini kaybetmiş kişilere yüklü miktarda işsizlik maaşı bağlamaya karar verdi. İşsizlik maaşı almaya hak kazanan vatandaşlar da bu haklarından yararlanabilmek için işsizlik maaşının detaylarını araştırmaya başladı.

İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR, KİMLERE VERİLİR?

Daha önce sigortalı bir yerde çalışan vatandaşlar, çeşitli gerekçelerden dolayı işsiz kaldıysa bu kişilere belli bir süreliğine maaş bağlanmaktadır. Çalışanların bu maaştan yararlanmaları için öncelikle kendi hür iradeleri dışında, iş sahipleri tarafından işten çıkarılması gerekmektedir. SGK tarafından ödenene bu maaştan, işten çıkarılan herkes maalesef faydalanamamaktadır.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI

İşsizlik maaşı almak isteyen vatandaşların öncelikle karşılaması gereken koşullar vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir;

-Kişi; herhangi bir kusur işlemediği halde işveren tarafından işten çıkarılmış olmalıdır.

-İşten çıkarılan vatandaşın, işten ayrılmadan önceki dört ayın sigorta primlerinin tamamen yatırılmış olması gerekmektedir.

-İşinden olan kişinin, işten çıkarıldıktan sonraki 30 gün içinde İŞKUR’a giderek ya da elektronik ortamda başvuru yapması zorunludur. Bu süreyi aşan kişiler işsizlik maaşını alamaz.

Söz konusu şartları karşılayan vatandaşlar, işsizlik maaşından yararlanabilecektir.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR’un elektronik ortamında da yapılabilen işsizlik maaşı başvurusu e-devlet üzerinden de gerçekleştirilebilir. E-devlet üzerinden işsizlik maaşına başvurmak için öncelikle TC kimlik numaranız ve şifreniz ile sisteme giriş yapmalısınız. Ardından, arama çubuğuna “İşsizlik Ödeneği Başvurusu” yazdığınızda açılan sayfada istenen bilgileri doldurursanız başvurunuzu kolayca tamamlamış olursunuz.

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

İşsizlik maaşına başvuru yaparken tarafınızdan bazı belgeler talep edilecektir. Bu belgeler;

-TC kimlik kartı veya nüfus cüzdanı

-İşten ayrılış bildirgesi

-İşsizlik maaşı başvuru dilekçesi

-İşsizlik maaşı başvuru formudur.

İŞSİZLİK MAAŞI SORGULAMA

İşsizlik maaşı almak için başvuru yaptıktan sonra, başvurunuzun onaylanıp onaylanmadığını yine e-devlet’te arama çubuğuna “İşsizlik Ödeneği Ödemesi bu” yazarak kontrol edebilirsiniz.

2021 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

Son dört ayda asgari ücretle çalışan ve işveren tarafından işten çıkarılan kişilere net 1.168.27 lira işsizlik maaşı verilir.

3.500 TL brüt ile çalışan ve işten çıkarılan vatandaşlara net 1.389.37 lira işsizlik ödeneği bağlanmaktadır.

6.000 TL brüt ile çalışan ve işsiz kalan kişilere verilen işsizlik maaşı miktarı net 2.336 liradır.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR SÜRE VERİLİR?

İşten çıkarılan çalışana verilen işsizlik maaşının ne kadar süre boyunca verileceği, kişinin işsizlik sigortasının kaç gün yatırıldığı ile doğru orantılıdır. İşten ayrılmadan önce;

-600 gün boyunca sigortalı olarak çalışmış ve tüm işsizlik sigorta primleri ödenmiş vatandaşlara 6 ay boyunca

-900 gün boyunca sigortalı olarak çalışmış ve işsizlik sigorta primleri ödenen kişilere 8 ay boyunca

-1080 gün boyunca sigortalı olarak çalışmış ve işsizlik sigorta primleri tam ödenmiş vatandaşlara 10 ay boyunca işsizlik maaşı verilmektedir.