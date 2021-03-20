Devlet, Koşulsuz Şartsız 1.000 Liradan 25.000 Liraya Kadar Maddi Yardım Verecek!

Ekonomik olarak hepimizin zor günler geçirdiği bu dönemde, devlet tarafından yapılan yardımların sayısında ve miktarında artış yapıldığı açıklandı.

Günümüz koşullarında, özellikle tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgınında yaşanan ekonomik krizler nedeniyle vatandaşların geçinmesi her geçen gün daha zor bir hal alıyor. Alınan önlemler kapsamında kapanan dükkanlarda çalışan vatandaşlar ve esnaf işsiz kalınca temel ihtiyaçlarını bile gideremez oldular. Çoğu vatandaşımız da koronavirüs salgınından önce de yardıma muhtaç durumdaydı. Hal böyle olunca devlet, vatandaşlara verilen desteklerin sayısını ve miktarını artırmaya karar verdi.

Ekonomik koşullardan etkilenen ve bu nedenle yaşamını idame ettirmekte zorlanan vatandaşlara pek çok kurum ve kuruluş çeşitli yardımlar yapmaya başladı. Söz konusu yardımlar ihtiyaç sahibi ailelere devletin kurumları aracılığıyla ulaştırılıyor. Bazı yardımlara bizzat başvuru yapmanız gerekirken, bazılarına sizin başvuru yapmanıza gerek kalmadan devlet tarafından ihtiyaç sahibi olduğunuz tespit ediliyor ve bu yardımlardan faydalanabiliyorsunuz. Haberimizde, devletin ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaptığı yardımlara büyük oranda aracı olan, kaymakamlıklara bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın dar gelirli ailelere sunduğu desteklerden söz edeceğiz. Bu desteklerden yararlanmanız için aranan tek kriter hane içine düşen gelir miktarınızdır.

1000 TL NAKİT YARDIMI

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından 3294 sayılı “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu veya 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunu” kapsamında neredeyse tüm vatandaşlara nakdi destek veriliyor.

Mevcut durumda düzenli olarak Yaşlı Aylığı, Engelli Aylığı, Engelli Yakını Aylığı, Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım, Öksüz Yetim Yardımı, Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı, Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı, Silikozis Aylığı, Şartlı Eğitim Yardımı, Şartlı Sağlık Yardımı, Çoklu Doğum Yardımı gibi merkezi sosyal yardım alan hanelerin tümüne herhangi bir koşul olmadan ve başvurmaya gerek olmadan 1.000 TL ödeme yapılmaktadır.

GIDA VE TEMİZLİK YARDIMI

İhtiyaç sahibi ailelerin öncelikle gıda olmak üzere çeşitli temel ihtiyaçları da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından karşılanmaktadır. Resmi ikametgahlarının bulunduğu il veya ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına T.C kimlik numarası ve bir dilekçe ile başvuru yapan kişilere gıda ve temizlik desteği verilmektedir. Söz konusu yardımdan yararlanmak isteyen vatandaşların hane içinde kişi başına düşen geliri 701,32 liradan düşük olmalıdır.

ELEKTRİK YARDIMI

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, ihtiyaç sahibi olan vatandaşların elektrik faturalarını ödemelerine de yardımcı olmaktadır. Hanedeki kişi sayısına göre verilen maddi desteğin miktarı değişiklik göstermektedir. İhtiyaç sahibi kişiler, T.C. kimlik numaraları ve elektrik faturası ile PTT şubelerine giderek veya ikamet ettikleri yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına dilekçe vererek elektrik desteği almak için başvuruda bulunabilir. Bu destek kapsamında 1-2 kişilik hanelere aylık 75 kWh, 3 kişilik hanelere aylık 100 kWh, 4 kişilik hanelere aylık 125 kWh, 5 ve daha fazla kişilik hanelere aylık 150 kWh elektrik karşılığında ödeme yapılmaktadır.Devlet tarafından verilen söz konusu para yardımı 118 liraya kadar ulaşmaktadır.

EV YAPIMI VE TADİLAT İÇİN PARA DESTEĞİ

Sağlıklı bir şekilde oturulamayacak kadar kötü durumda olan evlerde yaşayan vatandaşlarımıza devlet tarafından tadilat, tamirat ve yeni ev yapımı için karşılıksız destek verilmektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile verilen bu destek kapsamında 15 bin, 20 bin lira kadar maddi destek sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra evdeki eşyalarını değiştirmek isteyen vatandaşlara da 5 bin lira para yardımı yapılmaktadır. Bu yardımlardan yararlanmak isteyen vatandaşların T.C. kimlik numarası ve dilekçe ile vakıflara başvuru yapması gerekmektedir. Gerçekten ihtiyaç sahibi olmanıza rağmen söz konusu vakıftan yardım almanız için bir dönüş yapılmazsa bu durumu bulunduğunuz il veya ilçedeki Valiliğe veya Kaymakamlığa şikayet edebilirsiniz.

KİRA YARDIMI

Özellikle koronavirüs salgını nedeniyle maddi yetersizlik yaşayan vatandaşların ve yoksul ailelerin barınma ihtiyaçlarını karşılamaları için pek çok kurum ve kuruluş kira yardımı yapmaktadır. Bu yardımı yapan kurum ve kuruluşlardan en çok bilinenler ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Bağlı Müdürlükler ve Kaymakamlıkların bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’dır. Siz de kiranızı ödemekte zorlanıyorsanız e-Devletten Aile Bakanlığına yardım talebi oluşturabilir ya da SYDV’lere bizzat giderek başvuru yapabilirsiniz.