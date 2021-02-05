Devlet Katkısıyla Ev Almak Artık Mümkün! Konut Hesabıyla Evinize Kavuşun

Kamu bankalarından biri olan Vakıfbank’ın sunduğu konut hesabıyla sizde devlet destekli evinize kavuşun. Ayrıntılar ise haberimizde.

Kamu bankalarından biri olan Vakıfbank 2021 yılına dair yeni kampanayalar sunmaya devam ediyor. Vakıfbank ile konut hesabı açarak vatandaşlarımız evleri için hibe desteği alabilirler! Başvuru koşulları ve yapılması gereken detaylar haberde.

Vatandaşlarımız ev sahibi olmak için uzun yıllar para birikiyor ve birikim yapılar. Yaşlı veya genç herkes bir evi olsun istiyor. Özellikle gençler ileride ev sahibi olmak için şimdiden birikim yapmaya başlıyorlar. Bu birikimlerinizi ise devlet desteğiyle yapabilirsiniz. Devlet katkılı konut hesabıyla sizde hibe desteği alabilirsiniz.

Vakıfbank ile birlikte açılan devlet katkılı konut hesabı ile vatandaşlarımıza para biriktirmelerine yardımcı olunuyor. Biriken para tutarı kadar da vatandaşlarımıza destek veriliyor. Konut hesabıyla ve deste katkısıyla birlikte Vakıfbank’ın bu hesabı oldukça popüler!

DEVLET KATKILI KONUT HESABI

Vatandaşlarımız kamu bankalarından biri olan Vakıfbank’ta konut hesabı açıyorlar. Böylece zamanı gelince devletimizden de hibe desteği almış oluyorlar!

31 BİNE KADAR DESTEK HİBE

Vatandaşlarımız hesabın sonunda ise devletimizden 31 bin 149 Türk lirasına kadar hibe desteği alabiliyorlar.

Hesap ise şu şekilde işlemekte. Vatandaşlarımız Vakıfbank konut hesabı açıp hibe desteğinden faydalanmak için her ay belli bir yatırım yapıyorlar. 3 yıl sonunda da yaptıkları düzenli birikime göre, birikimlerinin %15 ila %20’sine kadar devletimizden hibe desteği alıyorlar.

Kimler Konut Hesabı Açabilir

Konut hesabı açmak için bazı ön koşullar aranıyor. Bunlar ise şu şekilde;

Hesap açacakların üstlerine konut olmamaları gerekir

18 yaşını doldurmuş olmaları gerekir

18 yaşında küçükler için de vasi tarafından hesap açılabilir

Konut hesabı ortak olarak açılamaz

Konut hesabı ise başka bankaya taşınamaz

AYLIK NE KADAR ÖDEME YAPMAK GEREKİYOR?

Konut hesabına ise vatandaşlarımız aylık ödeme yapabildikleri gibi 3 aylık da ödeme yapabiliyorlar. Aylık 519 Türk lirası ya da 3 aylık toplam 1557 Türk lirası ödeme yapabilirler. Vatandaşlarımızın alacakları hibe tutarı ise birikimlerine bağlı olarak değişiyor.

2021 YILI İÇİN GEÇERLİ DESTEK TUTARLARI

Örneğin 36 ila 47 ay yatırım yapmış olan vatandaşlarımıza 26 bin 995 Türk lirası hibe desteği verilirken 48 ila 59 ay arasında yatırım yapmış olanlara 29 bin 72 Türk lirası 60 ay ve üzeri yatırım yapmış olanlara ise 31 bin 149 Türk lirası hibe desteği verilecek.

KONUT HESABI HANGİ KONUTLARIN ALIMLARINDA GEÇERLİDİR?

Vatandaşlarımız hesapları kapsamında kat irtifaktı veya kat mülkiyeti olan konutlar için kullanabildikleri gibi yapı kullanma izni belgesi olan konutlar da kullanabilecekler. Yine vatandaşlarımız müstakil taşınmazlar içinde bu hakkı kullanabilecekler.

Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2021, 19:25