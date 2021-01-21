Devlet Hesabınıza 20 Bin Liraya Kadar Karşılıksız Ödeme Yapmış Olabilir!

İhtiyaç sahibi vatandaşlara devlet tarafından pek çok sosyal yardım yapılmaktadır. Ancak ne yazık ki SGK’dan ödeme almaya hak kazanmış vatandaşlar bu paraları almayı unutuyor ya da yapılan bu yardımları bilmiyor. Sizler için yapılan bu yardımları ve devlette unuttuğunuz para olup olmadığını nasıl sorgulayacağınızı haberimizde anlattık. İşte 2021 yılının pek çok kişi tarafından bilinmeyen, alınmayan devlet yardım paraları...

SGK’nın her sene milyonlarca kişiye verdiği yardımlar bilinmediği ve unutulduğu için aylarca yıllarca hesaplarda bekliyor. Özellikle yol yardımı, emzirme yardımı, cenaze yardımı, ilaç ödemeleri ve diş ödemeleri gibi yardım paralarının çoğunu vatandaşlar bilmiyor ya da unutuyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun ödediği yardımların hesabınızda olup olmadığını kolayca e-devlet üzerinden kontrol edebilir ve SGK’dan paranızı alabilirsiniz.

DEVLETİN YAPTIĞI PARA YARDIMLARI NELER?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ihtiyaç sahibi kişilere yaptığı yardımlar SGK ve İŞKUR üzerinden vatandaşlara ulaştırılıyor. Ancak binlerce kişi bu paralardan haberdar olmuyor ve paralar hesaplarında öylece bekliyor. İşte devletin yaptığı bilinmeyen ve unutulan yardım ödemeleri…

Bakıcı Ödemesi

Cenaze Yardım Ödemesi

Çeyiz Destek Ödemesi

Doğum İzni Ödemesi

Doğum Parası Ödemesi

Eğitim Desteği

Emekli Olamayan Vatandaşlara Toplu Prim Ödemesi

İş Göremezlik Ödemesi

Kreş Yardımı Ödemesi

Süt Parası Ödemesi

Yol Yardımı Ödemesi

Vatandaşlar, devlette para unutup unutmadığını SGK aracılığı ile kolayca kontrol edebilmektedir. Kontrol etmek için öncelikle e-devlet’e giriş yapmanız gerekmektedir. Ardından, e- Devlet şifreniz ile sisteme giriş yapın. Eğer şifreniz yoksa size en yakın PTT’lere giderek e-devlet şifresi alabilirsiniz.

e-Devlet sistemine giriş yaptığınız zaman sağ üst köşede yer alan arama bölümüne “SGK şahıs ödeme sorgulama” yazın ve çıkan sonuca tıklayarak devlet tarafından adınıza yatırılan bir para olup olmadığını kolayca öğrenebilirsiniz.

HASTALIK VE YOLLUK PARASI

Hastalığı olan kişilerin gerekli tedaviyi görmesi için yeterli maddi kaynağı yoksa Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bu kişilere ödeme yapmaktadır. Örnek vermek gerekirse, Van'da yaşayan bir kişi Van Devlet Hastanesi'nde yapılmayan bir tedaviyi görmesi gerekiyorsa ve bu kişi Ankara’ya sevk edildiyse, maddi durumunun yeterli olmaması durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ankara'ya gitmeniz ve tedavini olabilmeniz için gerekli miktarda para yardımı yapıyor. Bu yardımı almak için SGK’ya kimlik belgeniz ve sevk kağıdınız ile başvuru yapmanız yeterli olacaktır.