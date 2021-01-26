Devlet, Başvuran Herkese 2569 Lira Maddi Yardım Verecek!

Devlet, maddi yardıma ihtiyacı olan ailelere ve belirli koşulları karşılayan kişilere çok sayıda yardım desteği veriyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan devlet yardımlarının miktarı asgari ücrete yapılan zamla doğru orantılı olarak artış gösteriyor. Maddi yardımların yanı sıra barınma, yiyecek, elektrik yardımı, nakit destek, öğrencilere burs, eğitim yardımı, sağlık yardımı gibi yardımlar da yapılıyor.

Bu yardımlar Aile Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, belediyeler, kaymakamlıklar tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

ÇALIŞMAYAN ANNELERE VERİLEN DEVLET YARDIMLARI

Çalışan annelerin yanı sıra çalışmayan anneler için de devlet çeşitli destek ödemeleri yapıyor. Anne olan tüm vatandaşlara ilk çocuk için 300 lira, ikinci çocuk için 400 lira destek verilirken 3 ve sonraki çocuklar için 600 lira para desteği veriliyor. Bunun yanı sıra 202 lira da emzirme desteği sağlanıyor.

ÇALIŞAMAYAN VE İŞSİZ KİŞİLERE YAPILAN DEVLET MADDİ YARDIMLARI

Aile Bakanlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, belediyeler, kaymakamlıklar tarafından çalışamayan, hasta veya yaşlı olan, sosyal güvencesi olmayan, hasta bakımı yapan vatandaşlara da gerekli koşulları sağlaması durumunda destek ödemeleri yapılır.

2021 MAMA VE BEZ YARDIMI

Maddi durum yeterli olmayan ailelere süt parasının yanı sıra mama ve bez ödeneği verilir. Aylık gelir düzeyi, devlet tarafından belirlenen miktardan az olan vatandaşlara 2 yıl süreyle aylık 150 lira bez ve mama desteği verilir. Bu yardımlar PTT’den kolayca çekilebilir.

2021 CENAZE YARDIMI

Gerekli koşulları sağlayan vatandaşların vefat etmesi durumunda kişinin yakınlarına 2021 yılı için 917 lira cenaze yardımı ödemesi yapılır. Bu destek tek seferlik olarak verilir.

2021 GIDA YARDIMI

Aile Bakanlığı’na bağlı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımı yapmaktadır. Gıda yardımı almak için başvuru yapan vatandaşlara gelir testi uygulanır ve gelir testinde kişinin ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilirse bu vatandaşlara belirli aralıklarla gıda yardımı yapılır.

Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021, 15:32