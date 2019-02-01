Deutsche Bank/Sewing: Birleşme konusunda devlet baskısı yok

Mahmut Can Emir / İstanbul, 1 Şubat () – Deutsche Bank’ın Nisan ayında göreve gelen Yönetim Kurulu Başkanı Christian Sewing, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, Almanya’nın en büyük bankası olan Deutshce Bank ve rakibi Commerzbank AG ile birleşmesi için kendilerine baskı yaptığı iddialarını reddetti.

N-tv televizyon kanalına konuşan Sewing, “Almanya’yı bir finans merkezi olarak gören bir finans bakanlığımız olduğu için memnunuz, çünkü bankacılık sektörü, özellikle Almanya ekonomisi için son derece önemli” dedi.

Berlin’deki karar vericilerin bir birleşme için hazırlıklar dahil olmak üzere acil durum önlemleri aldıkları ve Sosyal Demokrat Parti’den Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz’ın birleşme konusu ile ilgili çalışmalar yürüttüğünü ortaya koyan raporlar ortaya çıkması üzerine Sewing, geçen hafta kârlılıkta bir toparlanmaya yönelik planlar yaptığını ve birleşmelerin aklındakinin ötesinde bir tasarı olduğunu söyledi.

Deutsche Bank Cuma günü 2018 yılına ait net gelirinin 341 milyon euro olduğunu, bir yıl önce görülen 735 milyon euro net zarardan dönüldüğünü ve şirketin 2014’ten bu yana ilk yıllık karını açıkladığını duyurdu. Deutsche Bank’ın net gelirler 2017’de yüzde 4.0 düşüşle 25.3 milyar euroya, seyreltilmiş hisse başına zarar, önceki yıl hisse başına 0.53 Euro'luk bir kayıptan, 0.01 euro'ya geriledi. Bankanın 2018'de vergi öncesi karı yüzde 8.0 artışla 1.3 milyar euroya yükseldi.

Deutsche Bank CEO’su Sewing, “Kârlılığa dönüşümüz, Deutsche Bank'ın doğru yolda olduğunu gösteriyor. Şimdi önceliğimiz bir sonraki adımı atmak. 2019'da sadece maliyetten tasarruf etmeyi değil, aynı zamanda büyümeye odaklanmış yatırımlar yapmayı hedefliyoruz” dedi.