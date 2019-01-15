Deutsche Bank Türkiye Ülke Müdürü ve CEO’su Orhan Özalp oldu

İstanbul, 15 Ocak () - Deutsche Bank, Orhan Özalp’i, Türkiye Ülke Müdürü ve Deutsche Bank A.Ş. Genel Müdürü (CEO) olarak atadı.

Türkiye’den sorumlu Finansal ve Kurumsal Müşteriler Grubu ve Hazine İşlemleri Yöneticiliği görevlerini yürütmeye devam edecek olan Özalp, aynı zamanda Deutsche Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olacak.

Deutsche Bank içinde yetişmiş bir ismin bu göreve gelmesinden memnuniyet duyduğunu belirten Deutsche Bank EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi) Genel Müdürü Ashok Aram, şöyle devam etti:

“Özalp’in Türkiye ve Türk bankacılık sektörü hakkındaki derin bilgisi ve gerek müşterilerimiz gerek paydaşlarımız ile geliştirmiş olduğu ilişkileri, Deutsche Bank’ın müşterilerine verdiği hizmetlerin sürekli olarak gelişmesine yardımcı olacak ve kurum olarak Türkiye’nin sunduğu geniş yelpazedeki fırsatlardan yararlanmamıza olanak sağlamaya devam edecek.

“Orhan Özalp’in atanması, bu piyasanın, bölgesel operasyonlarımız açısından ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir.”

2006 yılında Deutsche Bank’ta çalışmaya başlayan Orhan Özalp, Londra ve İstanbul’da pek çok birimde yöneticilik pozisyonlarında görev yaptı. (Fotoğraflı)