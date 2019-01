Deri sektöründe ihracatın yıldızları ödüllendirildi

İZMİR'de düzenlenen 2'nci Leather- More Fuarı kapsamında düzenlenen İhracatın Yıldızları Ödül Töreni'nde 22 deri firmasına ödülleri verildi. 2018 yılında deri sektörünün 1.6 milyar dolardan fazla ihracat geliri elde ettiğini belirten Ege Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, firmalar için deri sektörünün yükselişte olduğu ülkelerle iş birliği yaptıklarını söyledi.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, Fuarİzmir C Holü fuaye alanında Leather- More Fuarı kapsamında İhracatın Yıldızları Ödül Töreni gerçekleştirdi. Törende, 1 milyon dolar ve üzeri ihracat yapan 22 firmaya altın, gümüş ve bronz olmak üzere 3 kategoride ödül verildi. 5 milyon doların üzerinde ihracat yapan 3 firmaya altın kategoride, 2,5 ile 5 milyon dolar arasında ihracat yapan 6 firmaya gümüş kategoride, 1 ile 2,5 milyon dolar arasında ihracat yapan 13 firmaya ise bronz kategoride ödül takdim edildi. Ödül töreninde konuşan Ege Deri ve Deri Mamülleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, 2018 yılında Türkiye'ye 1,6 milyar dolardan fazla döviz kazandıran deri ve deri mamulleri sektörü temsilcilerine teşekkürlerini ileterek, şunları söyledi:

"Bu yıl bölgemizden yapılan ihracat 153 milyon dolara ulaşmıştı. Bu ihracatta ayakkabı, deri, deri konfeksiyon ve saraciye sektörlerimizin her birinin, aynı ölçüde katkısı oldu. İhracat için, yeni bağlantılar için en önemli yol fuarlar ve heyetler. Biz, Ticaret Bakanlığımızın da katkılarıyla sizleri önemli fuarlara taşımaya, doğru müşteriler ile buluşturmaya devam edeceğiz. Ayakkabı ihracatının 1 numarası Rusya’da, şubat ve ağustos ayı sonlarında gerçekleştirilen Euro Shoes Ayakkabı Fuarı organizasyonumuz başarıyla devam ediyor. İtalya Garda’da bu sene ilk defa düzenlediğimiz Expo Riva Ayakkabı ve Saraciye Fuarı yeni sonlandı. Çok başarılı geçen fuarımızda firmalarımız güzel bağlantılar ile geri geldiler. Haziranda katılımımızı arttırarak devam edeceğiz."

Deri konfeksiyon grubu için bu yıl yapmayı planladıkları Hollanda, Belçika ticaret heyeti hazırlıklarına başladıklarını anlatan Zandar, yükselişte olan Güney Kore pazarını mercek altına aldıklarını ifade etti. Özellikle deri üreticisi firmalar için doğru firmalarla görüşmeler organize edeceklerini dile getiren Zandar, "Tüm bunlar ihracatımızın artması ve burada daha çok firmaya birer ödül verebilmemiz için.Ülke ekonomimize katkıda bulunan tüm firmalarımızı tekrardan kutluyor, 2019 yılının yeni bir ihracat rekoru yılı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından ihracat geliri yüksek olan firma temsilcilerine ödülleri takdim edildi.



FOTOĞRAFLI

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×