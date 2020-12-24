Denizbank Şikayet Hattı Telefon Numarası

Denizbank şikayet için bir mail adresi, Denizbank şikayet yazmak istiyorsanız veya Denizbank Şikayet hattı için arama yapıyorsanız eğer bu sayfada yer almakta olan bilgiler sayesinde Denizbank'a kolayca ulaşabilir ve şikayetlerinizi bankaya ulaştırabilirsiniz. Bankaların müşterileri için dunmuş olduğu şikayet hatları, memnun kalmadığınız hizmeti bankaya bildirmede ve Denizbank'ın buna çözüm sunmasında çok işe yaramaktadır. Denizbank şikayet hattı ile siz bankayla ilgili olan mevcut şikayetlerinizi bildirebilir ve anında sorunlarınıza çözüm bulabilirsiniz. Denizbank şikayet hattı dışında bankaya olan şikayet, talep, memnuniyet veya öneri seçeneklerinden birini seçip form doldurup online olarak Denizbank'a yollayabilirsiniz. Denizbank şikayet, öneri ve memnuniyetinizi nasıl ulaştıracağınızı bilmiyorsanız eğer haberin devamını okuyabilirsiniz.

DENİZBANK ŞİKAYET HATTI

Denizbank müşteri memnuniyetine oldukça önem veren banka olup müşteri memnuniyeti üst seviyede olan bir bankadır. Bankaya ilişkin bir sorununuz var ise bunu Denizbank internet sitesinden aşağıda bulunan adımları izleyebilirsiniz. Sadece şikayet ve sorunlara ilişkin değil bu kanaldan öneri, istek ve memnuniyetinize ilişkin yorumlarınızı bu kanaldan iletebilirsiniz.

Denizbank'ın internet sitesine giriş yapmalısınız önce giriş yaptıktan sonra kendi internet sitesinde bulunan "Bildirimde Bulunacağım" sayfası önünüze çıkmaktadır ve bu sayfada bulunan seçenekler arasında, şikayet, talep, öneri, memnuniyet bölümünden size uygun olan seçeneği işaretleyebilirsiniz. Bu sayfa sayesinde mevcut olan şikayetlerinizi ve önerilerinizi veya görüşlerinizi Denizbank'a form doldurarak yollayabilirsiniz. Ayrıca Denizbank mail adresi arayan vatandaşlar da bu sayfada bulunan forma bulunan soru veya mevcutta bulunan sorunlarınızı yazarak Denizbank ile irtibat kurmasını sağlayabilir. İlgili sayfaya gittiği zaman ilk olarak olan seçenekleri işaretlemeli ve en sonunda formu doldurabilmek için "Cevaplarımız sizin için yeterli mi?" diye sorulan soruya "hayır" cevabını vermeliyiz. Hayır cevabını verdikten sonra karşınıza bir form daha çıkacak ve o formu doldurduktan sonra güvenlik kodunu da kutucuktaki gibi doldurup, aşağıda yer alan geri dönüş yolunu seçerek "gönder" ikonuna basıp yollamanız yeterli olacaktır. Banka göndermiş olduğunuz bu bilgileri detaylı bir şekilde inceleyip size en kısa zamanda inceleyerek tarafınıza dönüş yapacaktır. Ayrıca Denizbank müşterileri memnuniyetine oldukça önem veren bir banka olup, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmak adına sunulan hizmeti ISO 10002:2014 kalite sertifikası ile belgelemiş durumdadır.

Ayrıca Denizbank'ın müşteri hizmetleri direkt bağlanma sayfasına da göz atıp banka çağrı merkezini arayıp şikayetlerinizi müşteri temsilcisine de kolay bir şekilde bildirebilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 24 Aralık 2020, 17:15