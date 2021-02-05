Demir Fiyatları Düşüyor İnşaat Maaliyeti Azalıyor! 5 Şubat 2021 İnce Ve Kalın Demir Fiyatları

Konut fiyatlarının artmasındaki en temel sebeplerden birisi olan demir fiyatları pandemi süreci başladığından beri sürekli bir yükseliş halindeydi. Demir fiyatları neredeyse yüzde 80'in üzerinde değer kazanmıştı. Bu durum inşaat sektöründe maliyeti arttırıyor ve dolayısıyla konut fiyatları da giderek artıyordu. 2021 yılının başlaması ile birlikte demir fiyatlarında düşüş başladı.

DEMİR FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ SEVİNDİRDİ

2021 yılının ilk aylarında demir fiyatları çoğu ilde düşüşe başladı. Geçtiğimiz ay demir fiyatları ilden ile değişiyordu fakat genel olarak 5.500 lira ile 5 bin 850 lira bandı arasındaydı.

Hem dolar kurunda geri çekilme yaşanması hem değerli metal fiyatlarında oluşan düşüşle birlikte demir fiyatları da düştü. Ocak ayında 1 ton ince demirin fiyatı Ankara'da 5800 ve 5850 lira bandındaydı fakat güncel olarak 5000 lira seviyesine çekildi.

DEMİR FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Sektör temsilcileri, koronavirüs salgınının kontrol altına alınması, doların değer kaybı yaşaması ve değerli metallerin düşme trendinin sürmesi halinde demir fiyatlarının daha da düşeceğini öngörmektedir.

5 ŞUBAT 2021 İL İL DEMİR FİYATLARI

Ankara’da 1 ton 8 mm ince demirin fiyatı 5 bin lira, bir ton 12 mm ve 32 mm arası kalın demirin fiyatı 4 bin 900 lira oldu.

İstanbul’da 1 ton 8 mm ince demirin fiyatı 5 bin 300 lira, bir ton 12 mm ve 32 mm arası kalın demirin fiyatı 5 bin 220 lira oldu.

İzmir’de 1 ton 8 mm ince demirin fiyatı 4 bin 975 lira, bir ton 12 mm ve 32 mm arası kalın demirin fiyatı 4 bin 900 lira oldu.

İskenderun’da 1 ton 8 mm ince demirin fiyatı 4 bin 860 lira, bir ton 12 mm ve 32 mm arası kalın demirin fiyatı 4 bin 800 lira oldu.

Karabük’te 1 ton 8 mm ince demirin fiyatı 5 bin lira, bir ton 12 mm ve 32 mm arası kalın demirin fiyatı 4 bin 900 lira oldu.

Gebze’de 1 ton 8 mm ince demirin fiyatı 4 bin 990 lira, bir ton 12 mm ve 32 mm arası kalın demirin fiyatı 4 bin 900 lira oldu.

Biga’da 1 ton 8 mm ince demirin fiyatı 5 bin 220 lira, bir ton 12 mm ve 32 mm arası kalın demirin fiyatı 5 bin 140 lira oldu.

Samsun’da 1 ton 8 mm ince demirin fiyatı 5 bin 250 lira, bir ton 12 mm ve 32 mm arası kalın demirin fiyatı 5 bin 150 lira oldu.

Tekirdağ’da 1 ton 8 mm ince demirin fiyatı 5 bin 230 lira, bir ton 12 mm ve 32 mm arası kalın demirin fiyatı 5 bin 150 lira oldu.