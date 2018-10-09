DEİK / Olpak: Enflasyona karşı birlik olma zamanı

İstanbul, 9 Ekim () - Dış Ekonomik Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, bugün açıklanan “Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı” ile ilgili enflasyona karşı birlik olma çağrısında bulundu.

Olpak çağrısında şu konuların altını çizdi:

"Enflasyonla mücadele sürdürülebilir ve istikrarlı bir büyüme için büyük öneme sahip.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde, Ekonomi Yönetimimiz, reel sektör ve finans sektörümüzün bu sürecin en başından beri koordinasyon içinde olması, makroekonomik göstergelerimizle bağdaşmayan atak dönemini hep birlikte geride bırakmamızı sağlayacaktır.

"Gösterilen kararlı duruş ve atılan hızlı adımlar, finansal piyasalarda oynaklığın sona ermesini için önemliydi.

"Geldiğimiz nokta, sistematik bir mücadeleyle, normalleşme sürecine başladığımızı ve daha öngörülebilir bir şekilde işimize odaklanabileceğimizi işaret ediyor.

"Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Bakan Berat Albayrak’ın bugün açıkladığı ‘Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’ ile yaptığı indirim çağrısı ve firmalarımızın desteği bu zor günleri dayanışmayla atlatabileceğimizin göstergesi.

"Yanı sıra, elektrik ve doğalgaza zam yapılmayacağı açıklaması hem vatandaşımız hem de işletmelerimiz için güzel bir haber."