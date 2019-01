Davos WEF : "Küreselleşme 4.0" ana temasıyla başladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Ocak () – İsviçre’nin Davos kentinde bu yıl 49’uncusu düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF), "Küreselleşme 4.0" ana temasıyla başladı.

Davos’ta dünyanın her yerinden ülke liderleri, iş insanları ve akademisyenlerin katıldığı ve bu yılki teması Küreselleşme 4.0: Dördüncü Endüstri Devrimi Çağı’nda Yeni Mimariyi Şekillendirme (Globalization 4.0: Shaping a New Architecture in the Age of the Fourth Industrial Revolution) olarak belirlenen zirvede küresel ekonomi, ticari ilişkiler, çevresel sorunlar ve teknolojik gelişmeler ele alınacak. Salı günü başlayan ve 25 Ocak Cuma gününe kadar sürecek olan zirveye Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe gibi liderlerin yanında iş insanı Bill Gates, sanatçı Will.I.Am ve performans sanatçısı David Blaine de katılacak.

ABD-Çin ticari ilişkileri, Brexit süreci ve küresel ısınma gibi çeşitli konuların ele alınacağı zirveye bir mektup gönderen milyarder yatırımcı Seth A. Klarman, küresel çapta artan politik ve sosyal ayrımın ekonomik bir faciaya dönüşebileceği uyarısında bulundu. Söz konusu mektupta Klarman, “Devam eden protestolar, isyanlar, hükümetlerin kapanması ve sosyal gerilimler arasında, her şey olağan olamaz” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırı duvarı gerginlikleriyle hükümetin kapanması, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Kasım ayında Fransa’da başlayan ve akaryakıt fiyatlarına yapılan zammın protesto edildiği “sarı yelekliler” eylemleri ve Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May de Brexit süreci belirsizliği nedeniyle zirveye katılmayacağını duyurmuştu.

Zirveye Türkiye’den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya katılacak.