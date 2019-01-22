Davos milyarderleri krize rağmen daha da zenginleşti

Gonca Yağcı / İstanbul, 22 Ocak () - İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’na katılan işadamları mal varlıklarını son 10 yılda katladı.

Bloomberg analistleri, aralarında Mark Zuckerberg, Bill Gates ve Rupert Murdoch gibi isimlerin bulunduğu işadamlarının 2009 ile 2019 yılındaki servetlerini listeledi.

Listedeki 12 işadamının mal varlıklarının toplamı 175 milyar dolara yükseldi.

UBS ve PwC milyarderler raporuna göre, küresel milyarderler 2009’da 3.4 trilyon olan varlıklarını 2017 yılında 8.9 trilyona yükseltti.

Yardım kuruluşu Oxfam da Forum’un açılış günü yayımladığı raporda da dünyanın en yoksullarının yarısının gelirinin geçtiğimiz yıla göre yüzde 11 daha da azaldığı vurgulayacak.

Diğer yandan hiç yatırımı olmayan veya az bir yatırımı olanlar ise zorlu bir 10 yıl geçirdi. Habere göre ABD’de maaşlarda yükselme olmazken 2009’a kadar çok daha az Amerikalı borsada yatırım yapabildi.

Yine ABD’de bir şirketin yönetim kurulu başkanına sıradan bir işçiye oranla 300 kattan daha fazla maaş ödendi.

Davos’a bir haftada 1,500 özel jet inecek

22- 25 Ocak tarihleri arasında İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’na dünyanın dört bir yanından lider ve işadamı katılıyor.

İngiltere’de bulunan özel jet ve kargo servisi şirketi Air Charter Service sitesine göre bir hafta içinde Davos’a 1,500 dolayında özel jet inecek.

Şirket müdürü Andy Christie yaptığı açıklamada, Davos çevresindeki havalimanlarındaki trafiği WingX ile birlikte incelediklerini belirterek geçtiğimiz yıl zirvenin başlamasından bir gün önce ve bitmesinden bir gün sonra hava trafiğine bakıldığında 1,300 özel jetin hareket ettiğini söyledi. Christie benzer bir trafiğin bu yıl da yaşanması durumunda ortalama 1,500 özel jetin Davos çevresindeki havalimanlarından iniş ve kalkış yapacağını beklediklerini kaydetti.

Christie Davoş çevresindeki havalimanlarına en çok iniş yapan jetlerin Almanya, Fransa, İngiltere, ABD, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerden geldiğin de ekledi.