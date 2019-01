Darüşşafaka'ya giriş sınavları için başvurular başladı

İstanbul, 14 Ocak () - Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nın, "8 yıllık ücretsiz eğitim" için "26 Mayıs Pazar günü saat 10.00"da 24 ilde düzenlenecek sınavına başvurular başladı.

Sınavlarda başarılı olan ve gerekli koşulları yerine getiren öğrenciler, 8 yıl boyunca Darüşşafaka Eğitim Kurumları’nda ücretsiz kolej eğitimi alma hakkı elde edecek.

Darüşşafaka Giriş Sınavı; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van’da gerçekleştirilecek.

Sınava Türkiye’nin her ilinden başvuru kabul edilecek; söz konusu 24 il dışından sınava katılacak öğrencilerin ve velilerinin en yakın sınav merkezine gelmek için yapacakları tüm ulaşım masrafı ise yine Darüşşafaka tarafından karşılanacak.

Sınava katılmak isteyen adayların başvuru evraklarının, Darüşşafaka'ya 20 Mayıs 2018 Pazartesi gününe kadar elden veya posta yoluyla ulaştırılması gerekiyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler, mali durum araştırması ve sağlık kurulu kontrolünün ardından ortaokuldan üniversiteye kadar ücretsiz nitelikli eğitim alma hakkı elde edecek.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Ebru Arpacı, Darüşşafaka’nın, her yıl sınavla seçtiği öğrencilerin eğitim, sağlık, beslenme, barınma ve giyim gibi tüm gereksinimlerini karşıladığını belirtti ve ekledi:

“Darüşşafaka Eğitim Kurumları’ndan mezun olan öğrenciler, İngilizce bilen, teknolojiye hakim, en az bir müzik aleti çalabilen, spor yapan, çok okuyan her anlamda donanımlı gençler olarak üniversiteye başlıyor.

“Darüşşafaka, 21’inci yüzyılın becerilerine sahip olacak şekilde eğitim gören öğrencilerine sadece ortaokul ve lisede kucak açmıyor; aynı zamanda başarılı mezunlarını üniversite eğitimleri süresince de burs vererek destekliyor.

“Ülkemizin aydınlık geleceğinin gerçek sahipleri olarak gördüğümüz çocuklarımızın akılcı, kaliteli ve eşitlikçi bir eğitime ulaşabilmesi Darüşşafaka olarak en büyük önceliğimiz.

“Bu fırsatı tüm çocuklarımıza sunabilmek; onların sınav noktalarına ulaşmalarını kolaylaştırmak adına da geçtiğimiz yıl 21 olan sınav merkezi sayısını bu yıl 24’e çıkardık.

“Yakın gelecekte bu sayıyı çok daha üst seviyelere çıkaracağız.”

Sınava girecek öğrencilerde aranan koşullar şöyle:

T.C. vatandaşı olması Annesinin ve/veya babasının hayatta olmaması Ailenin maddi durumunun öğrenimini sürdürmesine yeterli olmaması 2008 ya da daha sonraki yıllarda doğmuş olması 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında ilkokul 4. sınıf öğrencisi olması Beden ve ruh sağlığının yatılı okulda okumaya uygun olması

Sınav başvurusu için gereken belgeler ise şöyle:

Adayın okumakta olduğu ilkokul müdürlüğünden alınacak ve “ilkokul 4. sınıf öğrencisi olduğunu gösterir imzalı ve mühürlü belge” Nüfus cüzdanı fotokopisi Vukuatlı aile nüfus kaydı örneği Adayın iki adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğrafı Başvuru formu (Fotoğraflı)