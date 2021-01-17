Cumhurbaşkanlığı Anketi: Halkın Yüzde 80’i Tasarruf Yapamıyor

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi, Türkiye Hanehalkı Finansal Algı ve Tutum Araştırması kapsamında 49 ilkde 15 binden fazla kişi ile görüştü ve ailelerin tasarruf konusundaki tercihlerini analiz etti. Bununla birlikte araştırmanın sonucunda Türkiye’de tasarruf yapabilen insanların oranı da açıklandı. Son 12 ayda tasarruf yapabildiğini belirten vatandaşların oranı sadece yüzde 20.

‘Gelir gideri karşılamıyor’

Vatandaşların yüzde 76’sı borçlarını ödeyemeyecek durumda

Katılımcılara tasarruf yapabilmekle ilgili yöneltilen sorulara gelen yanıtta, ailelerin yüzde 53’ü gelirinin giderini karşıladığı ancak tasarruf edemediğini söyledi. Katılımcıların yüzde 16’ı, tasarruf edemediği gibi geçmişteki birikimlerden harcadıklarını ifade etti. Yüzde 12 ise borçlandığını belirtti.

Araştırma sonucuna göre vatandaşların yüzde 36’sı borçlu durumda. Borçlu kişilerin yüzde 76’sı ise, borçları aniden ödendiği takdirde bunu yapamayacak durumda. Borçlu kişilerin yüzde 34’ü yakın çevresinden borç aldığını söylerken, yüzde 17’si bankadan kredi çektiğini, yüzde 10’u ise kredi kartı borcu olduğunu belirtti.

Ülkedeki sistem zengini daha zengin yapıyor

Araştırmanın diğer bir sonucu da, ülkedeki ekonomik düzenle ilgili katılımcıların yüzde 43’ünün, “zengini daha zengin yapan” bir sistem olması görüşünü belirtmesi oldu. CHP Denizli Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, yapılan araştırmayla ilgili “Kamu kurumlarının dudak uçuklatan zararları ve hazine garantili yap-işlet- devlet projelerinin vahameti ortadır. Ülke kaynaklarını yok eden AK Parti hükümetinin ta kendisidir. AK Parti hükümetleri döneminde genel maaşa dönen asgari ücret adeta sefalet ücreti halini aldı. Bugün asgari ücretin yüzde 20 fazlası ve altında ücret alan yaklaşık 10 milyon vatandaşımız bulunuyor. Bu sayı neredeyse ücretli çalışanların yarısı demek” dedi.